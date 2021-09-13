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中秋吃月餅 廣式月餅熱量最高等於1個排骨便當

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
月餅種類多元，其中以廣式月餅的熱量最高。圖／本報資料照
月餅種類多元，其中以廣式月餅的熱量最高。圖／本報資料照

中秋節將屆，各式特色月餅陸續推出，不少民眾會買來送親友或客戶，但營養師提醒，月餅富含熱量、糖分與脂肪，其中廣式月餅熱量最高，相當於一個滷排骨便當，其他月餅也不低，沒控制份量恐造成身體負擔，建議多人分食、淺嘗為宜。

衛福部南投醫院指出，中秋節月餅選擇多，親友間也會互相贈送，吃月餅數量比平時還多，而香酥美味的月餅相當誘人，很容易讓人一吃再吃，而忽略了月餅的熱量、糖分和脂肪等相當可觀，吃太多可能會對身體造成負擔。

南投醫院營養師陳佳祺說，月餅種類多元，「廣式月餅」皮薄餡多，常以蓮蓉、棗泥、豆沙及核桃為餡，也有鹹的口味內包金華火腿；傳統「台式月餅」餅皮使用油皮、油酥，層次分明，內餡常以滷肉、香菇、綠豆沙、鹹蛋黃及肉鬆等食材。

而最受民眾歡迎且熱銷的「蛋黃酥」則是以油酥皮包裹紅豆沙、鹹蛋黃，口感香酥，鹹甜兼具；還有，以糯米粉取代傳統油酥油皮的「冰皮月餅」，口感香Q、冰冰涼涼的，內餡除了蓮蓉之外也會放奶黃或芋泥等。

其中，以廣式月餅的熱量最高，陳表示，一個185克的廣式月餅，熱量就高達790大卡，相當於一個滷排骨便當的熱量，而廣式月餅吃下肚後，可能得走路將近2.5小時才有辦法消耗掉卡路里，至於其他月餅熱量也不低。

民眾常吃的綠豆椪，一顆約95克，熱量約363大卡，相當於0.8碗飯加上1湯匙的油，走路逾1小時才能消耗；55克的蛋黃酥熱量約250大卡，50克的冰皮月餅則約100大卡，因此建議民眾要控制食用份量，建議多人分食、淺嘗為宜。

南投醫院則提醒，吃月餅時應參考食品標示，挑選低膽固醇、鈉含量較低、熱量較低或內有高纖食材的餡料，食用時建議搭配無糖咖啡或無糖茶飲，除了解膩也能減少糖的攝取，還有連假期間仍要適時安排運動，才能健康過節少負擔。

月餅 中秋節 脂肪

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