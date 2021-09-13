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不鼓勵長程跨區移動 中秋連假國道客運取消搭乘優惠
中秋連假將近，不過因應防疫，這次中秋連假取消優惠價方案。針對台北往返宜蘭的國5疏運，葛瑪蘭客運公司為服務乘客，開放官網或各地售票櫃台預先或購買當日車票，還能使用手機做線上訂票，出示QRcode即可乘車；首都客運公司會視中秋節乘客狀況，彈性加開班次。
公路總局基於防疫考量，不鼓勵跨區移動，取消中秋連假的搭乘優惠方案，並要求各客運業者做好各項防疫準備工作。葛瑪蘭公司表示，加強防疫作業包括車輛及場站定時清潔消毒，駕駛員、服務人員每日量測體溫並配戴口罩，並於客運場站提供QRcode實聯制予民眾在不接觸公用筆情況下，保護乘客安心登入實聯制。
另備有免費口罩、消毒酒精等防疫物資自行取用，提醒民眾注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為。駕駛在發車前廣播提醒車上乘客，如出現發燒或有急性呼吸道症狀者，應主動通報防疫專線1922。
首都客運因應中秋連假台北、宜蘭國道客運乘車需求，首都客運1572路線「羅東－宜蘭－礁溪－台北」全程車停駛，並於9月18日（周五）至21日（周二）連假期間，視現場客況彈性加開「台北－羅東」、「台北－宜蘭」、「台北－礁溪」直達車班次，搭配國道大客車優先通行措施，比自行開車最多可節省40到60分鐘行車時間。
在台北、花蓮國道客運方面，台北客運1071「南港－花蓮」路線及首都客運1580「板橋－花蓮」路線，截至9月13日止，平均預售狀況約有二成，熱門時段集中在連假第一天上午南下方向及連假第四天中午過後北上方向，台北客運及首都客運表示，將視預售及現場狀況機動調派班次，快速疏運乘客抵達目的地。
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