不鼓勵長程跨區移動 中秋連假國道客運取消搭乘優惠

中秋連假將近，不過因應防疫，這次中秋連假取消優惠價方案。針對台北往返宜蘭的國5疏運，葛瑪蘭客運公司為服務乘客，開放官網或各地售票櫃台預先或購買當日車票，還能使用手機做線上訂票，出示QRcode即可乘車；首都客運公司會視中秋節乘客狀況，彈性加開班次。

公路總局基於防疫考量，不鼓勵跨區移動，取消中秋連假的搭乘優惠方案，並要求各客運業者做好各項防疫準備工作。葛瑪蘭公司表示，加強防疫作業包括車輛及場站定時清潔消毒，駕駛員、服務人員每日量測體溫並配戴口罩，並於客運場站提供QRcode實聯制予民眾在不接觸公用筆情況下，保護乘客安心登入實聯制。

另備有免費口罩、消毒酒精等防疫物資自行取用，提醒民眾注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為。駕駛在發車前廣播提醒車上乘客，如出現發燒或有急性呼吸道症狀者，應主動通報防疫專線1922。

首都客運因應中秋連假台北、宜蘭國道客運乘車需求，首都客運1572路線「羅東－宜蘭－礁溪－台北」全程車停駛，並於9月18日（周五）至21日（周二）連假期間，視現場客況彈性加開「台北－羅東」、「台北－宜蘭」、「台北－礁溪」直達車班次，搭配國道大客車優先通行措施，比自行開車最多可節省40到60分鐘行車時間。