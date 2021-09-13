憂BNT疫苗心肌炎風險 施打28天內現5症狀立刻就醫

學生接種BNT疫苗即將開跑，家長擔憂接種出現心肌炎，國內醫師今天提醒，接種BNT疫苗28天內如出現胸悶、心悸、運動耐受不良、暈厥、呼吸急促等5症狀應立刻就醫。

疾管署官方網站簡介，依據COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗上市後資料，接種BNT疫苗後曾出現極罕見的心肌炎和心包膜炎病例。這些病例主要發生在接種後14天內，較常發生在接種第2劑後及年輕男性，但評估後BNT疫苗用於年輕族群的整體臨床效益仍大於其風險。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今天下午在指揮中心記者會中說明，美國確實有提出接種BNT疫苗及莫德納疫苗應注意心肌炎或心包膜炎風險。心肌炎是指心臟肌肉發炎，心包膜炎則是指包圍心臟周圍的纖維組織發炎，這兩個情況可以單獨或同時發生。

李秉穎強調，雖然接種BNT疫苗可能引起心肌炎等嚴重不良反應，其中年輕男性較多，30歲以下發生率較高，但整體臨床效應仍大於副作用，建議符合資格者儘速接種，以利儘快獲得保護力。

但李秉穎也提醒，接種BNT疫苗後，28天內如出現5大疑似症狀要注意：一為胸痛、胸口壓迫感或胸悶；二為心悸，包含心跳不規則、跳拍或顫動；三是運動耐受不良，如走幾步就很喘，沒力氣爬樓梯；四是因供氧力受影響暈厥；五是呼吸急促，凡出現上述症狀應立刻就醫。