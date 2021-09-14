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有屁真的要快放！醫生曝憋屁後果可能不堪設想

聯合新聞網 / 綜合報導
醫生曝憋屁後果可能不堪設想。圖／取自：ingimage（示意圖）
醫生曝憋屁後果可能不堪設想。圖／取自：ingimage（示意圖）

英國醫生蘭加楊（Karan Rangarjan）6日在社群平台分享，人平均一天放屁 14次，如果憋著屁不放，「屁會重新進入血液中，並在呼氣時吐出。」簡直不堪設想。

蘭加楊接著補充了「屁」常識：「放屁的聲音是肛門括約肌振動和臀部相互撞擊的結果。而放屁速度和肛門鬆緊度決定了放屁聲量。75%的屁是由大腸裡的細菌製造出來。人平均每天放屁量足以填滿一個中等大小的氣球。」

蘭加楊還說，細菌會咀嚼人們體內未被分解的食物，最終生成微小的屁，這些屁聚集在一起就會成為平常會放的屁。25%的屁人們吞下的空氣，而99%的屁是其實沒有臭味，只有1%的臭屁由「硫化氫這類揮發性硫化合物」組成的。

蘭加楊的影片引起網友迴響表示：「我邊看這段影片邊放屁」、「我有時一天放的屁能充滿一顆熱氣球」、「我睡前屁最臭」、「我一天放50個屁，這可不是開玩笑的」。

@dr.karanr

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熱氣球

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