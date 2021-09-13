影／罕見雙頭梅花蛇現身校園 網友討論度爆表開價百萬

嘉義縣中埔鄉大有國小今天上午有師生發現罕見雙頭小白梅花蛇，緊急通報縣府農業處野生動物緊急救援團隊到場處理，工作人員成功捉捕後送往屏東科技大學動保研究所，並將這罕見的影片Po上網，引發民眾熱議。

嘉義縣救援協會野生動物緊急救援團隊今天上午7時37分許獲報，指大有國小校園出現蛇類，開學期間擔心危及學童安全，理事長徐紹唐隨即帶隊前往捉蛇，到場後發現是隻約80公分、水管粗的白梅花蛇。

特別的是，救難人員發現這隻白梅花蛇竟有兩個頭，徐紹唐研判是因農藥污染所致，臉書社團「野生蛇相」更有網友出價100萬想要收購，但基於保育生態理念，他還是決定送往國立嘉義大學生物科學學院陳宣汶研究室。