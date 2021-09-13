快訊

95公斤壯男打高端兩周後死亡 台中首例死因待中央釐清

莫德納到貨不足可混打BNT？ 陳時中給答案了

新型乳房腫瘤治法 國衛院開發戒指系統

台灣醒報 / 記者游清淵╱台北報導
國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所開發全球首創「戒指形高能聚焦超音波系統」。左起國衛院生醫奈米所楊重熙特聘研究員、陳景欣研究員、梁賡義院長。(國衛院提供)
國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所開發全球首創「戒指形高能聚焦超音波系統」。左起國衛院生醫奈米所楊重熙特聘研究員、陳景欣研究員、梁賡義院長。(國衛院提供)

乳癌是國內女性十大癌症第一名，常見的治療方法為外科切除手術，輔以放射線治療或化學藥物治療。近年來，非侵入高能聚焦超音波消融術 (HIFU ablation)，又稱「海扶刀」，提供了無法承受麻醉開刀手術風險的病患另一種治療選擇，但仍有長時間手術造成皮膚、肌肉骨骼乃至臟器燒傷的風險。

縮短手術時間

國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所開發全球首創「戒指形高能聚焦超音波系統」，除海扶刀系統原有之優點外，戒指形系統藉由調整超音波射入方向及聚焦相位，縮短高能超音波消融癌組織的時間，大幅降低高能超音波對胸部皮膚、肌肉骨骼與心臟受傷的機率，並可與磁振造影或超音波造影系統結合，精準定位與治療癌組織，增加可治療的範圍。

這項研究成果分別於2018年和2020年發表於國際知名期刊，關鍵技術已通過我國專利申請，同時申請美國與中國專利審查中。

海扶刀恐皮膚燒傷

傳統的乳癌治療方式為外科切除手術，然而高劑量麻醉、侵入式手術及感染風險、化療副作用與龐大的住院醫療費用，常造成病患與家屬的負擔與退縮。

海扶刀的原理為自體外發射超音波，波束經過超音波膠或水、皮膚、脂肪等軟組織的傳導並聚焦於腫瘤目標組織，使腫瘤在1秒內升溫至60℃以上，維持6秒後，腫瘤被熱凝固而壞死。

因具有無麻醉風險、低疼痛、門診治療無需住院、無刀口疤痕的優點，近年成為乳癌治療中的新選擇，然而目前臨床上的乳房腫瘤海扶刀系統卻有皮膚燒傷、胸骨或肌肉以及肺與心臟的燒傷風險、海扶熱點小而消融時間長等問題。

大幅降低超音波能量

國衛院開發之戒指形超音波探頭的獨特設計讓乳房位於環形結構內，且圓環形分布的超音波換能器可以產生平行於胸骨胸大肌的波束，減少胸部與心肺的燒傷機率，而所有平行於胸骨的波束經乳房周圍的皮膚傳導進入乳房組織並聚焦於腫瘤，皮膚單位面積的超音波能量大幅降低，同時降低皮膚燒傷的風險。

以5 cm大小的腫瘤而言，該術治療時間少於30分鐘。結合磁振造影技術來導引戒指形海扶刀的焦點，可自動精準定位於腫瘤目標組織，精準度小於1 mm，並即時監測體內組織的溫度變化，避免誤燒事件發生。

戒指形高能聚焦超音波系統的各項優點，可望提高乳房腫瘤患者治療接受度，成為乳房腫瘤患者的福音，目前正積極尋找合適廠商進行技術移轉，若能順利商品化。未來在乳癌患者的治療上。

【更多精采內容，詳見

腫瘤 手術 乳癌

延伸閱讀

搭車好心讓座看到報導 婦人找到醫師治好了自己的病

國衛院全球首創戒指形海扶刀治乳癌 降燒傷風險

國衛院研發「戒指型」海扶刀治療乳癌 免開刀、降燒傷

乳房比喻防疫挨轟不尊重女性 柯文哲僅回這四句

相關新聞

氣象局大雨特報 南部地區須注意大雨、強陣風

璨樹颱風已遠離台灣，昨晚間8點半已解除陸上颱風警報，氣象局今早發出大雨特報，南部地區有局部大雨發生的機率，也要注意雷擊及...

中秋連假天氣穩定 吳德榮：璨樹遠離 今西南部明顯降雨

璨樹颱風遠離直奔大陸長江口， 台灣恢復高溫炎熱天氣型態，中央氣象局表示，今中午前後台北市、新北市、桃園市及台東縣易出現3...

走過台灣手作西服一甲子 用針線縫出歲月靜好梁冬富

一塊平面的布料，在西服師傅的巧手下，像是有了生命，貼合著人體曲線，靈活地轉折走動，演繹出立體的時尚。無論高矮胖瘦，都可以用黃金比例，修飾得英姿挺拔，展現風流倜儻，玉樹臨風。

大腦只是暫時被愚弄 咖啡喝愈多恐愈疲倦

咖啡是上班族的提神利器，但有時會發現，早上一杯咖啡，下午疲倦感再度襲來之際，再喝一杯咖啡卻毫無提神效果，甚至更疲倦。研究發現，咖啡因只能短期幫助提高注意力和警覺性，提高認知任務的效率，但若讓咖啡因長期累積，會造成反效果。

台灣史首次氣象預報 出自140年前「打狗」的一面旗 最早如何警示風災

台灣準備迎來5年最強颱風，強颱璨樹上午中心位置已抵達鵝鑾鼻的南南東方約200公里海面上，以每小時13轉20公里速度向北前進，由於結構扎實，颱風中心通過的地方風雨強大。

農藥超標！北農抽檢1025件蔬果 高達2853公斤銷毀

為了維護民眾食用生鮮蔬果安全，台北農產公司採用質譜化學快檢檢驗進場蔬果，20分鐘即可精確檢出農藥種類及濃度，今年8月共抽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。