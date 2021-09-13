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前奧運選手曝減肥健身關鍵：不該先節食及做有氧運動

聯合新聞網 / 綜合報導
前奧運選手曝減肥健身的關鍵。圖／取自dailymail
前奧運選手曝減肥健身的關鍵。圖／取自dailymail

英國前奧運選手、競速滑冰運動員林賽（Sarah Lindsay）日前提到，節食或過多的有氧運動不能讓人達到減重健身目的，而是要掌握能改變身體的練習。

林賽指出應該要優先進行重量訓練，很多人認為先做有氧運動再重訓其實是不對的：「在體重較重時慢跑，只會影響關節讓身體狀態更糟。重量訓練才是最適合鍛煉身體的方式，且是每個健身目標的關鍵——擁有越多肌肉，新陳代謝就越好。」

林賽認為無論想減重或參加馬拉松比賽的人都應該接受重量訓練，但「休息」也很重要。她說有些人做了很多有氧運動，最後身體太累反而無法正常舉重及增加訓練的強度。

林賽表示人們須要刺激肌肉，逐步舉起越來越重的物件，每次去健身房都要試著舉起更多的重量，但強調「訓練中間仍要適度休息，才能回到最佳狀態。」

至於飲食方面，林賽還說如果人們不清楚自己節食目的就貿然做下去，結果會很危險：「人們應該要為攝取營養而吃，應該透過進食在訓練時充分表現並恢復身體。」而咖啡雖然能幫助減肥，但「在重訓後喝咖啡是最糟糕的事情」，要喝咖啡應該在去健身房之前喝。

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