搭車好心讓座看到報導 婦人找到醫師治好了自己的病

一名住在台北的55歲的婦人因搭高鐵讓座時，看到鄰座的夫妻手上正閱讀的一篇報導，是中港澄清醫院的胸腔外科醫師杜承哲治療多發性肺癌的成果。因為正與她的情況很相似，於是就帶著那篇報導找上杜承哲，也進一步治療好自己的病，讓她直稱自己讓座有了好報。

杜承哲說，這名婦人兩年前在健檢中心進行肺部電腦斷層，發現好幾顆細小的肺結節，但是隨著時間，有些結節有長大的跡象，於是重新透過單孔胸腔鏡的方式，將所有有侵犯風險的腫瘤都切除。

他說，手術進行得很順利，婦人術後4天即出院了，也只有一個3公分的傷口。經進一步化驗結果，較大顆的兩個腫瘤是侵犯性的肺腺癌，有兩個是顯微侵犯型肺癌，最後一個是癌前病變。像這樣能夠完整切除所有有風險的腫瘤，同時又只有很小的手術傷口，讓患者很快能夠恢復健康和平常的活動能力，讓婦人感到很高興也很滿意。

杜承哲說，顯微侵犯性肺癌，比起侵犯性的肺癌，整個腫瘤中侵犯性的區域較小，雖然威脅性略低，但仍有侵犯性；而癌前病變，則是暫時沒有侵犯性的危險。葉媽媽的兩個侵犯性的肺腺癌，腫瘤大小都大於0.8公分，有明顯的惡性變化徵兆，在影像光碟片上就非常明顯，是應該及早接受治療的情形。