快訊

直播／新北幼兒園案最新進度 指揮中心下午2時說明

全員鷹派中：日本自民黨總裁選加碼的「中國包圍網」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣氣候變遷教育不足 立委提議納入「類課綱」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
多個青年團體及立委今天舉辦線上記者會，討論台灣氣候教育的不足。圖／取自記者會截圖
多個青年團體及立委今天舉辦線上記者會，討論台灣氣候教育的不足。圖／取自記者會截圖

氣候變遷是下一世代重要議題，青年團體今天指出，台灣應加強氣候變遷教育，校方要有管道讓學生參與決策或提案，從校園開始培養解決環境問題的能力；立委指出，雖然教育部列舉氣候變遷等19項重大議題，建議學校老師融入平常教育，但沒有特別明定或責任要求，導致實務執行不佳，建議氣候變遷要以「類課綱」納入教育。

多個青年團體及立委今天舉辦線上記者會，討論台灣氣候教育的不足。學習者向前走發起人曹立寬表示，氣候教育除了知識傳遞，更重要是讓學生發表想法，並給予討論空間，讓氣候議題不只是單方面接受知識，而是共同找出解決艱困處境的方法，同時滋養公民社會跟公民意識。

台師大教育學系學生、大學生自發團隊「SDGs專題教育探究團隊」主持人傅奕榮表示，青年世代學生具有很強的能動性，可以自發為社會付出心力，透過網路科技更能串起夥伴關係，教育部跟教育單位在新課綱及教師培育上，應積極融入環境教育或氣候變遷議題，讓老師跟學生正視氣候危機。

台大氣候行動社發言人林軒佑表示，年輕人對氣候議題難以入門，因此課程不該只是提供知識，而是培養學生團隊合作能力，校方規畫治理方面，也要有管道讓學生參與決策過程或提案，如校園節能專案、校務基金財務投資等。

綠色和平專案主任鄭楚忻表示，去年曾針對上千位台灣老師展開氣候變遷學習調查，發現目前教育體制的氣候變遷教材無法讓人滿意，學生也缺乏了解與關注，但氣候變遷已影響全球生態、政治、社會、經濟、人權，應納入學習重點。

立委林奕華表示，台灣氣候變遷教育相較歐美仍有相當不足，也未被正式納入課綱，雖然先前列舉包括氣候變遷等19項重大議題，希望老師融入教學，但因為沒有形成責任，或是因為老師、學校個別差異，導致每個議題在學生學習上都有很大落差，建議氣候變遷議題應該要以「類課綱」方式加入課本，從小一到高中就規畫到課程當中，並建立跨領域思維，這些不用透過修法，透過現有的教育架構就可以做到。

立法院SDGs策進會長蔡其昌表示，極端氣候問題導致氣候行動變成全球及台灣最關注的目標，立法院策進會一直強調且推動「氣候行動主流化」，垃圾減量、分類就是成功案例。立法院目前已有多個氣候變遷因應法草案版本，希望透過快速有效率的協商，讓各個版本找到共識。

青年抗暖大遊行總召侯俊吉表示，9月25日將發起青年抗暖大遊行，因為疫情考量，將活動延長為一整天，採用屋頂定點集會方式，希望民眾可以分流前來，共同花十多分鐘創作、討論氣候議題。

氣候變遷 青年 課綱

延伸閱讀

原台南農校日式宿舍列歷史建築破爛不堪 立委將助修復

釋字第807號對夜間工作、工會同意權的影響公聽會

江啟臣2024政見：立委16+、十顧茅廬派出會贏的總統候選人

潘忠政邀請陳學聖分享環保之路 陳學聖：藍營沒人重視

相關新聞

氣象局大雨特報 南部地區須注意大雨、強陣風

璨樹颱風已遠離台灣，昨晚間8點半已解除陸上颱風警報，氣象局今早發出大雨特報，南部地區有局部大雨發生的機率，也要注意雷擊及...

中秋連假天氣穩定 吳德榮：璨樹遠離 今西南部明顯降雨

璨樹颱風遠離直奔大陸長江口， 台灣恢復高溫炎熱天氣型態，中央氣象局表示，今中午前後台北市、新北市、桃園市及台東縣易出現3...

走過台灣手作西服一甲子 用針線縫出歲月靜好梁冬富

一塊平面的布料，在西服師傅的巧手下，像是有了生命，貼合著人體曲線，靈活地轉折走動，演繹出立體的時尚。無論高矮胖瘦，都可以用黃金比例，修飾得英姿挺拔，展現風流倜儻，玉樹臨風。

大腦只是暫時被愚弄 咖啡喝愈多恐愈疲倦

咖啡是上班族的提神利器，但有時會發現，早上一杯咖啡，下午疲倦感再度襲來之際，再喝一杯咖啡卻毫無提神效果，甚至更疲倦。研究發現，咖啡因只能短期幫助提高注意力和警覺性，提高認知任務的效率，但若讓咖啡因長期累積，會造成反效果。

台灣史首次氣象預報 出自140年前「打狗」的一面旗 最早如何警示風災

台灣準備迎來5年最強颱風，強颱璨樹上午中心位置已抵達鵝鑾鼻的南南東方約200公里海面上，以每小時13轉20公里速度向北前進，由於結構扎實，颱風中心通過的地方風雨強大。

農藥超標！北農抽檢1025件蔬果 高達2853公斤銷毀

為了維護民眾食用生鮮蔬果安全，台北農產公司採用質譜化學快檢檢驗進場蔬果，20分鐘即可精確檢出農藥種類及濃度，今年8月共抽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。