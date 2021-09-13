台灣氣候變遷教育不足 立委提議納入「類課綱」

氣候變遷是下一世代重要議題，青年團體今天指出，台灣應加強氣候變遷教育，校方要有管道讓學生參與決策或提案，從校園開始培養解決環境問題的能力；立委指出，雖然教育部列舉氣候變遷等19項重大議題，建議學校老師融入平常教育，但沒有特別明定或責任要求，導致實務執行不佳，建議氣候變遷要以「類課綱」納入教育。

多個青年團體及立委今天舉辦線上記者會，討論台灣氣候教育的不足。學習者向前走發起人曹立寬表示，氣候教育除了知識傳遞，更重要是讓學生發表想法，並給予討論空間，讓氣候議題不只是單方面接受知識，而是共同找出解決艱困處境的方法，同時滋養公民社會跟公民意識。

台師大教育學系學生、大學生自發團隊「SDGs專題教育探究團隊」主持人傅奕榮表示，青年世代學生具有很強的能動性，可以自發為社會付出心力，透過網路科技更能串起夥伴關係，教育部跟教育單位在新課綱及教師培育上，應積極融入環境教育或氣候變遷議題，讓老師跟學生正視氣候危機。

台大氣候行動社發言人林軒佑表示，年輕人對氣候議題難以入門，因此課程不該只是提供知識，而是培養學生團隊合作能力，校方規畫治理方面，也要有管道讓學生參與決策過程或提案，如校園節能專案、校務基金財務投資等。

綠色和平專案主任鄭楚忻表示，去年曾針對上千位台灣老師展開氣候變遷學習調查，發現目前教育體制的氣候變遷教材無法讓人滿意，學生也缺乏了解與關注，但氣候變遷已影響全球生態、政治、社會、經濟、人權，應納入學習重點。

立委林奕華表示，台灣氣候變遷教育相較歐美仍有相當不足，也未被正式納入課綱，雖然先前列舉包括氣候變遷等19項重大議題，希望老師融入教學，但因為沒有形成責任，或是因為老師、學校個別差異，導致每個議題在學生學習上都有很大落差，建議氣候變遷議題應該要以「類課綱」方式加入課本，從小一到高中就規畫到課程當中，並建立跨領域思維，這些不用透過修法，透過現有的教育架構就可以做到。

立法院SDGs策進會長蔡其昌表示，極端氣候問題導致氣候行動變成全球及台灣最關注的目標，立法院策進會一直強調且推動「氣候行動主流化」，垃圾減量、分類就是成功案例。立法院目前已有多個氣候變遷因應法草案版本，希望透過快速有效率的協商，讓各個版本找到共識。

青年抗暖大遊行總召侯俊吉表示，9月25日將發起青年抗暖大遊行，因為疫情考量，將活動延長為一整天，採用屋頂定點集會方式，希望民眾可以分流前來，共同花十多分鐘創作、討論氣候議題。