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偉大母愛！腦膜瘤媽咪冒險產子 她為兒孕期每天打肝素
楊小姐做試管嬰近五年好不容易懷孕，懷孕後期卻多次癲癇發作，她擔任消防員的先生為此買個監視器放置床頭，記錄太太發作情形，供醫師鑑別診斷，讓醫療團隊迅速研判出她的腦部長了腦膜瘤所致，因而提早剖腹生產，產後二周並開腦，如今母子都健康。
據世衛組織統計，全球每天約810名婦女死於可預防和分娩的相關原因，約6700名新生兒死亡。高醫為提升婦女孕產期安全，今天起到9月19日舉辦病人安全周活動，呼籲懷孕婦女與醫療團隊協力，「把握關鍵，產除風險」。
高醫院長鍾飲文表示，婦幼安全衛生是世衛組織SDG永續發展目標中第三關注的項目，目前婦女孕齡平約31歲至32歲，新生兒人數也從龍年的40幾萬降到16、7萬，其中孕產婦死亡率每10萬活產中約7例死亡，新生兒每千人活產率僅2.4到2.6%，孕產婦及新生兒的健康，更需關注。
高醫這場病人安全活動安排兩名好不容懷孕生產的女士現身說法，其中楊小姐腦部有腫瘤不自知，孕期間多次癲癇發作，醫師檢出她的右前額葉有枚6公分拳頭大的腦膜瘤，壓迫左腦，讓她壓力備至。後來提早剖腹生子，術後二周安排開腦，她擔心命危，產後3天就替孩子取名，「無論狀況如何，我至少要知道我孩子叫什麼名字」。
宋小姐罹患免疫疾病，曾二度流產，第三胎好不容易再懷上，與先生特別上網買「天使之音」胎音器，每天量胎兒心跳，確定量到夫妻才安心。由於抗磷脂質免疫疾病易血栓，孕期間她需每天注射肝素，整個孕期打了100多針，被調侃像吸毒者，但仍勇敢面對。
高醫婦產部部主任莊蕙瑜表示，孕婦應確實定期產檢，注意胎兒胎動，心跳及記錄自己的血糖變化，過早或過晚生育都影響母嬰健康，只要身體不對勁就可洽詢醫師，以提升孕產安全，降低事故發生。
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