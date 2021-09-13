中秋連假遊清境、日月潭 躲塞車有密技

中秋連假將屆，不少民眾會利用4天假期觀光遊憩，南投縣清境農場、日月潭等風景區預估湧進車流，公路總局二工處透露「躲塞車」密技，其中2風景區3時段最不塞，逆著環潭避車潮，建議用路人依循建議時段出遊，多能免受塞車之苦。

公路總局第二區養護工程處指出，今年中秋連假從16日至21日，可預期4天假期將有不少民眾到其轄內清境農場、日月潭2大風景區旅遊，為免車流量大致塞車狀況發生，該局依歷史交通統計數據，針對2風景區找出最能「躲塞車」時段。

而依歷年連假統計數據，清境地區塞車多發生在上午9時至下午3時，建議當天往返出遊，提前在上午9時前抵達；倘若是過夜入住旅宿，下午3時以後再進入清境地區，大多都能避開熱門的塞車時段。

日月潭地區周邊道路「台21線」則以每天上午10時至下午2時最容易塞車，因此當天往返遊客，提前早上10時以前抵達最保險；過夜入住旅宿者，與清境地區一樣在下午3時以後進入，多能避開車潮。

此外，台21線埔里往日月潭（北往南）部分，而至九龍路口後，民眾多習慣右轉台21甲線往水社方向開車環湖，但水社路段車流多時易回堵，因此建議用路人在九龍路口左轉台21甲線往德化社方向環潭遊憩，避開塞車，更順暢看美景。

公路總局二工處埔里工務段提醒，近期前往清境、合歡山等高山旅遊車潮明顯增加，但為因應疫情影響，停車空間有降載限制，上山前務必先行查詢路況，審慎再評估前往，切勿隨意違規停車與疲勞駕駛，也要加強保暖與考量自身健康狀況。