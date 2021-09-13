國衛院全球首創戒指形海扶刀治乳癌 降燒傷風險

乳癌是台灣女性十大癌症之首，無創海扶刀是近年乳癌治療新選擇，但3至4成患者恐承受肌肉骨骼或心臟等燒傷風險。國衛院開發全球首創戒指形高能聚焦超音波系統，降低燒傷風險。

據衛福部統計，台灣每年超過萬名婦女罹患乳癌，逾2000名婦女死於乳癌，相當每天約39名婦女被診斷、6名婦女因此喪命，乳癌常見治療方法是外科切除手術，輔以放射線治療或化學藥物治療。近年非侵入高能聚焦超音波消融術海扶刀提供無法承受麻醉手術風險高齡病患新選擇。

但傳統乳房腫瘤海扶刀的超音波碗狀探頭，卻有著無法忽視的缺點，因熱點小如米粒，想燒掉3至5公分腫瘤需耗時2小時，消融時間過長，美國及歐盟資料顯示，依醫師操作手法而異，但臨床上多達3至4成患者可能出現皮膚、胸骨、肌肉或心肺燒傷問題。

國家衛生研究院今天上午發表改良成果，由生醫工程與奈米醫學研究所研究員陳景欣團隊開發全球首創戒指形高能聚焦超音波系統，戒指形系統可將乳房自然垂在其中，調整超音波射入方向及聚焦相位，縮短高能超音波消融癌組織的時間，降低胸部皮膚、肌肉骨骼與心臟受傷的機率。

陳景欣進一步解釋，海扶刀的原理是自體外發射超音波，波束經過超音波膠或水、皮膚、脂肪等軟組織傳導並聚焦於腫瘤目標組織，使腫瘤在1秒內升溫至攝氏60度以上，使腫瘤被熱凝固壞死。戒指形超音波可形成多熱點，縮短手術時間，以兔子腿部動物實驗，5公分腫瘤只需30分鐘治療。

這項研究成果分別在2018年和2020年發表於國際知名期刊IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics,and Frequency Control，關鍵技術已通過台灣專利申請，同時申請美國與中國專利審查中。

國衛院院長梁賡義強調，目前正積極尋找合適廠商進行技術移轉，若能順利商品化，經過臨床試驗、衛福部食藥署查驗登記通過後，就可使用在乳癌患者的治療上，期望能在不久的將來提供臨床醫師因應不同條件病患的治療新選擇。