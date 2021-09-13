農藥超標！北農抽檢1025件蔬果 高達2853公斤銷毀

為了維護民眾食用生鮮蔬果安全，台北農產公司採用質譜化學快檢檢驗進場蔬果，20分鐘即可精確檢出農藥種類及濃度，今年8月共抽驗1025件蔬果產品，其中28件不合格，銷毀重量達2853公斤，不合格率2.73％。

北農自2019年9月21日起，採質譜化學快檢檢驗進場蔬果，該檢驗法經化學法複驗後準確率達99%，並搭配實名制，在交易前可迅速比對供應代號及身分資料，落實從通路端追蹤產地耕種的農民，加強溯源管控。

北市市場處表示，此次抽檢的蔬果品項為青蔥及辣椒，抽驗1025件，檢驗結果有28件不符合規定，不合格的原因包含芬佈賜、脱芬瑞、賜派芬、滅普寧、百滅寧等農藥含量超標，銷毀重量達2853公斤。