國衛院研發「戒指型」海扶刀治療乳癌 免開刀、降燒傷

乳癌為我國婦女發生率第一位的癌症，但過去常見治療方式為外科切除手術，輔以放療或化療。雖然近年有「海扶刀」的治療方式可讓病患免開刀，但容易有心肺臟、皮膚燒傷的問題。因此國衛院開發「戒指型」的海扶刀系統，透過精準定位免除燒傷風險，關鍵技術已通過我國專利，研究成果也發表於國際期刊（IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control）。

國衛院生醫工程與奈米醫學研究所研究員陳景欣表示，傳統利用外科切除手術治療乳癌，但高劑量麻醉、侵入式手術對年齡大的病患來說風險較大，且有些病患無法接受乳房部分或全部切除，造成病患退縮。

近年出現的非侵入高能聚焦超音波消融術（ HIFU ablation），又稱「海扶刀」系統治療方式，則是自體外發射超音波，波束經過超音波膠或水、皮膚、脂肪等軟組織的傳導，聚焦於腫瘤目標組織，讓腫瘤被熱凝固而壞死，病患便可不須麻醉、開刀治療乳癌。

但原先的海扶刀系統為「碗狀」，其超音波聚焦的方式容易傷到胸大肌、心臟、肺臟，也容易燒傷皮膚。根據美國、以色列、歐盟等地的治療數據，皮膚燒傷者約三到四成。另外，原海扶刀系統打出來的投射熱點如同一顆米粒，針對3至5公分的腫瘤，燒完需要兩小時。

陳景欣表示，國衛院研究團隊開發「戒指型」海扶刀系統，圓環形的超音波發射方式可讓波束平行於胸骨，就能減少胸部與心肺的燒傷機率。

另外，藉由仿體消融試驗、豬肉包圍脂肪的消融實驗等，發現藉由調控輸入不同的電壓，使投射的超音波可成為環性的焦點而非單一熱點，30分鐘便可燒完一立方公分，大幅降低治療時間。