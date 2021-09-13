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再增開90班次列車 高鐵：15日凌晨起開放購票

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣高鐵公司10月13日起，再增開90班次（南下59班、北上31班）列車，每週運行總班次增加至899班次，9月15日（三）凌晨零時起開放購票。本報資料照片
台灣高鐵公司10月13日起，再增開90班次（南下59班、北上31班）列車，每週運行總班次增加至899班次，9月15日（三）凌晨零時起開放購票。本報資料照片

台灣高鐵公司10月13日起，再增開90班次（南下59班、北上31班）列車，每周運行總班次增加至899班次，9月15日（三）凌晨零時起開放購票。這次增班規畫特別針對平日通勤及假日尖峰時段，每小時雙向最多可發出12班次列車（南下、北上各6班），以滿足旅運需求。

台灣高鐵表示，因應增班，末班車抵達終點站時間恢復至24:00前，10月13日起，各車站營業時間恢復至晚間24:00前，旅客行程安排將可更具彈性。

台灣高鐵表示，配合交通部防疫規定，目前各車次採全車對號座服務，開放全車座位數發售，高鐵公司將持續落實車站內及列車上各項清潔消毒工作，確保旅客安全，敬請安心搭乘並提早訂位購票。旅客可透過24小時提供服務的「T Express行動購票」App、及高鐵合作之便利商店，一次完成訂位、付款及取票。此外，也可利用網路訂票系統、語音訂位系統先行訂位、付款，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機購/取票。

此外，台灣高鐵說，配合政府防疫措施，進出車站時請確實完成實聯制登記，並自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）起佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，會特別注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，通知鐵路警察協助。

台灣高鐵表示，高鐵各車站非付費區，目前開放旅客於維持社交距離狀況下，可暫時取下口罩飲食，飲食完畢後仍須佩戴口罩，若車站所在地方政府另有防疫相關規定者，從其規定；列車上與車站付費區內仍維持禁止飲食規定，若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩。

高鐵 口罩

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