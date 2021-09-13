中秋連假天氣穩定 吳德榮：璨樹遠離 今西南部明顯降雨

璨樹颱風遠離直奔大陸長江口， 台灣恢復高溫炎熱天氣型態，中央氣象局表示，今中午前後台北市、新北市、桃園市及台東縣易出現36度以上高溫，並針對4縣市發布黃色燈號，提醒民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動以及注意防曬、補充水分。

氣象局表示，受到西南風影響，台灣中南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區及澎湖、馬祖為短暫陣雨後多雲，午後山區有零星短暫陣雨，金門為多雲到晴的天氣。今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率；中部以北、東南部(含蘭嶼、綠島)沿海地區、恆春半島、馬祖易有８至９級強陣風；東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

而明日(14日)中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，「璨樹」離開台灣後，朝長江口前進，明(14)日進入「鞍形場」，導引氣流弱、呈現滯留打轉現象，周四(16日)才逐漸向東北東移動。明日至週四台灣附近大氣型態也因此近乎滯留，形成微弱西南風與陸風輻合的有利環境，西南部清晨常有陣雨發生。

吳德榮說，今(13)日颱風遠颺，各地天氣好轉，白天氣溫回升，西南部因處於西南風的迎風面，海峽有回波移入、帶來明顯降雨的機率。今日各地氣溫：北部23至36度，中部23至34度；南部24至33度，東部23至36度。

他表示，明日至周四(14至16日)各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，需防範劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生；清晨西南風與陸風輻合，西南部也有局部降雨的機率。周五、六(17、18日)各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流發展，仍應注意較大降雨。

吳德榮表示，下周(19)日至中秋節〔下週二(21日)〕各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；天氣穩定，只有山區午後有局部短暫陣雨的機率，影響很小。