中颱璨樹凌晨2：30解除海警 各地沿海仍有長浪

中央氣象局表示，璨樹颱風逐漸向北遠離，對台灣近海威脅解除，氣象局預計今天凌晨2時30分解除璨樹颱風海上颱風警報。

氣象局表示，颱風雖然遠離，但基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海仍易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

周一天氣受西南風影響，氣象局表示，中南部地區及恆春半島出現短暫陣雨或雷雨的機率仍高，並容易伴隨較大雨勢，山區也有短延時強降雨發生的機率，其他地區清晨前也仍有降雨，白天之後則轉為多雲可見陽光的天氣，剩下山區午後有零星短暫陣雨。

隨著降雨減少，北部及東半部白天再度變得較為悶熱，高溫可以來到33至36度，大台北、桃園及台東地區有局部36度以上高溫發生的機率，東南部地區有機會出現焚風的現象，至於中南部高溫約30到32度，感受較為舒適些。