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中颱璨樹深夜持續發布海警 周一中南部留意大雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中度颱風璨樹路徑。圖／氣象局提供
中度颱風璨樹路徑。圖／氣象局提供

中度颱風璨樹逐漸遠離台灣，中央氣象局表示，若颱風移動方向及速度如預估，可望在周一清晨解除海上颱風警報，北部雨勢已經趨緩，但周一白天受到西南風影響，中南部、恆春半島仍有降雨，甚至有局部大雨可能，各地山區也有午後雷陣雨。

氣象局觀測，璨樹颱風目前以每小時21轉10公里速度，向北轉北北西進行，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風。七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局簡任技正伍婉華表示，氣象局持續針對台灣北部海面發布海上警報，昨天晚上11時颱風中心移動到台北東北東方230公里海面上，目前仍為中度颱風，但強度持續減弱，未來朝偏北方向移動，預估未來幾個小時後，北部海面將脫離暴風圈影響。

伍婉華表示，北部海面已觀測到5到6米浪高，其他海面也有2到3米，周一、二減緩，但基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島、馬祖沿海仍有長浪，海邊活動要留意。強陣風部分，周一前中部以北沿海地區、基隆北海岸地區、東南部地區、綠島、蘭嶼、恆春半島、馬祖有八到九級強陣風。

伍婉華表示，颱風完整風雨結構隨著北移漸漸離開台灣，目前進入台灣陸地都是零星降雨回波，陸地降雨也減緩，周一受到西南風影響，中南部、恆春半島會有短暫陣雨及雷雨，甚至出現局部大雨，其他各地山區會有午後雷陣雨。

周一開始不下雨地方容易感到天氣悶熱，伍婉華表示，氣象局針對周一發布高溫資訊，中午前後桃園、雙北、台東會有36度以上高溫出現，金門、東北部34度，東部、中部、馬祖、澎湖32至33度，整天斷續下雨的南部高溫30度。

伍婉華說，周二開始西南風減弱，天氣炎熱，各地山區會有午後雷陣雨，周二到周四這段期間，中南部整天斷續陣雨，其他各地也有午後雷陣雨。周五開始，高壓增強，水氣減少，大部分地區可看到陽光露臉，但有午後雷陣雨。

璨樹颱風 颱風

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