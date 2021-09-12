璨樹颱風遠離！ 氣象局20：30解除陸警、午夜解除海警

中央氣象局表示，璨樹颱風逐漸向北移動，對台灣陸地威脅減輕，氣象局已於今晚8時30分解除陸上颱風警報，目前仍持續發布海上警報，但若移動速度如預估，今天深夜前後也會解除海上颱風警報。

氣象局觀測，璨樹颱風目前以每小時24轉8公里速度，向北轉北北西進行，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風，七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局簡任技正伍婉華表示，璨樹颱風今天晚上位於台北東北東方190公里海面並逐漸往北移動，台灣陸地脫離暴風圈並解除陸上警報，但北部、東北部海面仍受影響，基隆北海岸、綠島蘭嶼將有十級強陣風，北部及南部沿海、馬祖有八到九級強陣風，周二前各地沿海都易出現長浪。

雨勢昨從東半部逐漸往西半部及北部擴展，伍婉華表示，今天較大雨勢仍在東半部、北部、中南部山區，都有超過200毫米以上雨量，未來降雨，颱風向北移動速度加快，對陸地威脅減輕，但仍有外圍環流及地形影響，部分雲系在北部、中南部山區有斷續降雨，但愈晚愈緩和。

伍婉華表示，天氣將轉成西南風，南部地區有些地方雨勢較大，甚至北部的雨明天會逐漸停止，明天開始除了中南部跟恆春半島有陣雨、雷雨、局部大雨，其他地方早上就會停止下雨，但中午各地山區有午後陣雨，周二受西南風影響，中南部仍斷續降雨，其他地區仍為午後雷陣雨。

伍婉華，明天中午前後，台東會有焚風作用，以及桃園、雙北可能有36度以上氣溫，東北部、金門高溫34度，馬祖、澎湖、中部地區高溫32、33，南部明天整天斷續降雨因此高溫較低約30度。