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潘忠政線上講座 三接限縮是環團努力非政黨政績

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，開發地限縮23公頃是環團努力，卻被當成是民進黨的政績，相當不解。記者翁唯真／翻攝
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，開發地限縮23公頃是環團努力，卻被當成是民進黨的政績，相當不解。記者翁唯真／翻攝

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政昨天晚上，在藻礁學公民學堂邀請了，前國民黨立委陳學聖談他從政的環保獨行之路，線上共有約40位關心的夥伴一同在線上討論。潘忠政表示，現行的23公頃，明明是環團向政府爭取來的，卻被當作民進黨的政績，相當不解。

潘忠政指出，與陳學聖守護觀大堀溪而結識，2016年第一次至中油抗議，陳委員跳出來幫我們創造和政府的對話機會，然而現在的情勢，如果連委員都幫不上忙，我們這些公民團體該如何是好。

陳學聖指出，大潭天然氣接收站，冬天海像相當不好，雖然延伸推出去建造，但天然氣很輕，很可能受天氣影響天然氣中斷。2018年初曾經天然氣斷炊過，如果天然氣比例過高，再生能源比例拉不上來，核能又停掉，台灣能源供給不足該怎麼辦。

潘忠政進一步說明，當初國民黨劃的230公頃工業區，是民進黨縮小為十分之一的，但現在大家反而都來批評民進黨，我認為這是嚴重錯誤的指控。一開始的確是230公頃，但後來馬英九時代末期，中油便找上我，提出縮小方案77.2公頃，後來民進黨執政推三接工程，還是維持77.2公頃，但在環團的逼迫下限縮為23公頃，卻被當成是民進黨的政績，相當不解。

潘忠政表示，我們這些守護藻礁的人都是被召喚的，雖然環評通過，用盡最後一己之力，讓公投來決定，希望政府及民眾明白，環境被破壞是不可逆的。

陳學聖指出，2018年初曾經天然氣斷炊過，如果天然氣比例過高，再生能源比例拉不上來，核能又停掉，台灣能源供給不足該怎麼辦。記者翁唯真／翻攝
陳學聖指出，2018年初曾經天然氣斷炊過，如果天然氣比例過高，再生能源比例拉不上來，核能又停掉，台灣能源供給不足該怎麼辦。記者翁唯真／翻攝

民進黨 潘忠政 陳學聖

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