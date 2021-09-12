中南部產區受颱風影響不大 菜價8月豪雨以來首見3字頭

台北果菜市場今天交易量減少，平均價格也從昨天的每公斤49.4元下跌至39.7元，是8月豪雨農損以來首次下探3字頭，農糧署表示，先前因為預期心理影響導致菜價上漲，但因為颱風北移，西半部蔬菜產區影響不大，今天買氣不像先前暢旺，預計下周菜價就會逐漸恢復平穩。

北農統計，今天台北市蔬菜到貨量約1360公噸，比昨天1490公噸減少，平均價也從昨天的每公斤49.4元下滑至39.7元，是今年8月豪雨農損以來，首次出現3字頭。

葉菜類部分，今天進貨量小幅減少，價格下跌，甘藍到貨量約286噸，價格下跌1元，大白菜到貨量約80噸，價格下跌3元，萵苣菜到貨量約34噸，價格下跌24元。另外，根莖類進貨量大幅減少，價格下跌，蘿蔔到貨量約47噸，價格持平。

今天價格下跌菜種，包括高麗菜、小白菜、大白菜、青江菜、萵苣菜、蕹菜、甘薯葉、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、蕃茄、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、青蔥、竹筍等，其餘各菜種持平。

北農表示，今日進貨量較昨日減少，市況受中度颱風「璨樹」影響水門關閉，採購車停車不便，進場承銷人減少，買氣轉弱，各菜種行情價格下跌。

農糧署副署長姚志旺表示，前兩天由於預期心理影響，很多承銷商想要囤積貨量，不過後來颱風路徑主要往北邊移動，因此對西半部沒有造成太大影響，導致今天市場買氣沒那麼好，不像之前暢旺，價格也稍微回穩，是八月以來首次下探3字頭。

姚志旺指出，明天周一休市，但菜價會慢慢回穩，8月豪雨造成的農損災害，農民已經陸續復耕完成並開始穩定供貨，到中秋節前，菜價可能還會有一點小波動，但整體來說已經趨於穩定。