快訊

璨樹颱風移動速度加快 有望今晚九點解除陸上警報

新北幼兒園Delta延燒 桃園男通勤板橋上班足跡公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中南部產區受颱風影響不大 菜價8月豪雨以來首見3字頭

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台北果菜市場今天交易量減少，平均價格也從昨天的每公斤49.4元下跌至39.7元。本報資料照片
台北果菜市場今天交易量減少，平均價格也從昨天的每公斤49.4元下跌至39.7元。本報資料照片

台北果菜市場今天交易量減少，平均價格也從昨天的每公斤49.4元下跌至39.7元，是8月豪雨農損以來首次下探3字頭，農糧署表示，先前因為預期心理影響導致菜價上漲，但因為颱風北移，西半部蔬菜產區影響不大，今天買氣不像先前暢旺，預計下周菜價就會逐漸恢復平穩。

北農統計，今天台北市蔬菜到貨量約1360公噸，比昨天1490公噸減少，平均價也從昨天的每公斤49.4元下滑至39.7元，是今年8月豪雨農損以來，首次出現3字頭。

葉菜類部分，今天進貨量小幅減少，價格下跌，甘藍到貨量約286噸，價格下跌1元，大白菜到貨量約80噸，價格下跌3元，萵苣菜到貨量約34噸，價格下跌24元。另外，根莖類進貨量大幅減少，價格下跌，蘿蔔到貨量約47噸，價格持平。

今天價格下跌菜種，包括高麗菜、小白菜、大白菜、青江菜、萵苣菜、蕹菜、甘薯葉、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、蕃茄、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、青蔥、竹筍等，其餘各菜種持平。

北農表示，今日進貨量較昨日減少，市況受中度颱風「璨樹」影響水門關閉，採購車停車不便，進場承銷人減少，買氣轉弱，各菜種行情價格下跌。

農糧署副署長姚志旺表示，前兩天由於預期心理影響，很多承銷商想要囤積貨量，不過後來颱風路徑主要往北邊移動，因此對西半部沒有造成太大影響，導致今天市場買氣沒那麼好，不像之前暢旺，價格也稍微回穩，是八月以來首次下探3字頭。

姚志旺指出，明天周一休市，但菜價會慢慢回穩，8月豪雨造成的農損災害，農民已經陸續復耕完成並開始穩定供貨，到中秋節前，菜價可能還會有一點小波動，但整體來說已經趨於穩定。

菜價 豪雨 颱風

延伸閱讀

璨樹颱風下午影響最大 雨勢延續至13日

颱風璨樹襲台 鄭文燦盼水庫安全及水資源兼顧

北北基桃9縣市豪雨、8縣市大雨！ 注意雷擊、強陣風

強颱「璨樹」逼近！菜價漲翻天 營養師揭「颱風季耐放蔬菜」：便宜又營養

相關新聞

中南部產區受颱風影響不大 菜價8月豪雨以來首見3字頭

台北果菜市場今天交易量減少，平均價格也從昨天的每公斤49.4元下跌至39.7元，是8月豪雨農損以來首次下探3字頭，農糧署...

北北基桃9縣市豪雨、8縣市大雨！ 注意雷擊、強陣風

中央氣象局下午持續發布豪雨特報，璨樹颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、宜蘭縣及台北市山區、新北市山...

璨樹颱風中心的雨帶來了！ 氣象局：雙北雨勢風勢增強

中度颱風璨樹逐漸北上，北部風雨愈來愈大。中央氣象局表示，璨樹颱風的特性是雨帶靠近颱風中心，因此中心附近的雨帶還沒到達之前...

璨樹颱風逐漸遠離 有望今晚解除陸上警報

根據最新氣象資料顯示，璨樹颱風中心移動速度加快，逐漸脫離，位置目前在在台北的東北東方，其暴風圈籠罩中部、東部及東北部。東...

【斯卡羅傳說／下】羅妹號還在墾丁？ 為何還跟荷蘭公主傳說扯上關係

公視年度大戲《斯卡羅》讓人關注到台灣這段過往歷史，而事件的開端就是美國商船羅妹號在墾丁外海觸礁，但你知道當年上岸的船可能保留到現在嗎？而被原住民殺死的船長夫人，屍骨也可能在台灣，當地流傳著「八寶公主」的故事，並建廟祭拜，文史研究者認為，墾丁附近至今仍留有許多的遺跡，如果能夠趁著這股熱潮，研究出其真實性，將能為台灣的過往增添豐富的一筆。

【口罩小一生／上】戴上口罩家長認不出、安親班接錯人 成校園安全破口

小學一年級新生開學逾一周，為了防疫，除了必備的口罩，有些家長還特別準備面罩、護目鏡讓孩子戴上，幾乎整張臉包緊緊，放眼望去已分不出誰是誰，形成識別障礙。有些家長接孩子放學時，認不出自己的孩子。台中市更有國小安親班因此認錯學童，誤將其他安親班的學生帶回，凸顯過去建立的「憑證接人」機制和安全連繫平台失效，形成校園安全「破口」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。