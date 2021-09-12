把握最後免費觀看機會 《911那天》直擊美國總統戰情室決策秘辛

颱風天待在家沒事做，快把握最後半天免費欣賞Apple TV+攜手BBC打造的紀錄片《911那天：直擊美國總統戰情室》，紀念911事件20周年首次公開美國前總統小布希決策真相和百餘張當年畫面。免費觀賞期間開放到台灣時間9月12日晚上6點，可透過各種蘋果裝置，或是支援Apple TV App的智慧電視、PlayStation、Xbox觀看。

20年前的9月11日早晨，發生了震驚全世界的恐怖攻擊911事件，客機自殺式的襲擊衝撞紐約世貿中心讓雙塔和五角大廈倒塌，將近3,000人罹難和失蹤，不僅讓這天永遠地在美國人心中留下難抹滅的痛苦痕跡，對國際關係帶來的衝擊至今仍深深地影響全世界。

為了紀念今年適逢911事件20周年，Apple TV+和BBC One共同攜手製作紀錄片《911那天：直擊美國總統戰情室》，邀請因HBO熱門影集《新聞急先鋒》榮獲艾美獎劇情類最佳男主角獎的傑夫丹尼爾斯擔任旁白，講述恐怖攻擊發生後的12小時，當時的美國總統喬治布希、副總統迪克錢尼及國安顧問、國務卿等政要官員，如何在短時間內忍住悲痛和恐懼，堅強地做出兩難的決策。紀錄片將還原2001年9月11日當時的總統戰情室內，美國前總統喬治布希、副總統狄克錢尼、國家安全顧問康朵麗莎萊斯和國務卿柯林鮑爾等人第一時間聽聞消息、討論和做出決策等畫面、從未公開過的證詞都將在本片中釋出，也是第一部以政要官員視角闡述911事件的紀錄片。對沒有經歷過此事件的年輕世代，也是個見證真相、緬懷過去的最佳時機。