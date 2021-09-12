北北基桃9縣市豪雨、8縣市大雨！ 注意雷擊、強陣風

中央氣象局下午持續發布豪雨特報，璨樹颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、宜蘭縣及台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區有局部大雨或豪雨，台中以北、南投、高雄、屏東、花蓮、台東地區及雲林至台南山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及坍方、落石。

根據中央氣象局最新氣象資料顯示，璨樹颱風下午1時的中心位置在宜蘭的東北東方約60公里海面上，以每小時24轉21公里速度，向北轉北北西進行。過去3小時移動速度有加快的趨勢，其暴風圈仍籠罩中部以北及東半部地區，東北部及北部風雨持續中。

陸上颱風警報範圍有宜蘭、基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、花蓮、台東，應嚴加戒備並防強風豪雨。海上颱風警報範圍有台灣北部海面、台灣東北部海面、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、台灣海峽北部，航行作業船隻應嚴加戒備。

颱風及其外圍環流影響，今天台灣附近各海面風浪明顯偏大，並易有長浪發生，避免前往海邊活動；東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及基隆北海岸有10級以上強陣風，大台北地區及南部、北部沿海地區、恆春半島、馬祖、澎湖亦有8至9級強陣風。

颱風外圍環流影響，今天東南部地區有焚風發生的機率。