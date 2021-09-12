快訊

台大癌醫全院千人周周做PCR 主動找到1名美食街員工確診

幼兒園群聚再增2人 指揮中心：原已匡列對社區影響不大

輕度失能也適用長照接送給付 最快110年底上路

中央社 / 台北12日電

衛福部預告，長照給付及支付標準將入法，並微調部分項目讓長照服務更細膩，如巡視服務時段延長，約7萬名都會區輕度失能者也適用交通接送服務，新制最快今年底上路。

衛生福利部長期照顧司近日預告「長期照顧服務給付及支付標準」草案，長照司副司長周道君告訴中央社記者，民國107年起長照給付及支付制度上路，歷經3年的滾動式檢討已趨於穩定。今年配合長照服務法修法，也將長照給付及支付標準入法，讓法律位階更明確。

周道君說，這次公布的草案內容，與現行的長照給付及支付標準作業要點大致相同，但有修正部分支付項目內容，讓長照服務更細膩、更貼近服務對象的需求。

周道君舉例，要前往醫療院所就醫、復健或洗腎，長照交通接送對於行動不便的失能長者有一定的需求與重要性。

但現行長照交通接送服務是依照「長照需要等級」，由輕至重共分為1到8級，除了偏鄉外，僅限第4級以上中重度失能者才有交通服務接送給付。

周道君表示，未來新制上路後，將不分偏鄉或都市，所有第2、3級的輕度失能者，將全數納入長照交通接送服務的給付範圍。

長照交通接送服務每月額度介於新台幣1680至2400元，給付金額依各縣市核定價；使用者需自付的部分負擔，一般戶為21%至30%，中低收入戶為7%至10%，低收入戶為全額補助免自付額。

周道君說，全台約9萬名輕度失能者已使用長照服務，以人口比例推估，未來約有6萬至7萬名都會區的輕度失能者，也適用長照交通接送服務給付。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立表示，確實有不少輕度失能者只能自費交通接送，司機未受妥善訓練，雙方上下車都吃力，令人不捨。

林金立說，政府將輕度失能者納入長照交通接送服務給付，是回應民眾需求的善意，但他也提醒，必須避免因擴大交通接送服務對象，而排擠原有中重度失能者的載送服務。

對此，周道君提到，未來長照交通接送服務對象擴大，一方面輕度失能民眾可受惠，另一方面也可鼓勵更多交通運輸業者投入，提高整體長照接送服務量能。

此外，長照服務員的巡視服務時段目前為上午8時至晚間6時，未來新制上路後，將服務時段將延長至晚間8時。周道君說，巡視服務時段調整是為銜接晚間8時開始的晚間服務時段，不會有2小時的空檔。

周道君表示，只要在巡視服務時段內，每天至少3次探視受服務的長者或失能者，如打個招呼、問候「呷飽未」或吃藥了沒、巡視是否身體不適或協助如廁，可獲130至160元給付，鼓勵長照單位多多探視。

「長期照顧服務給付及支付標準」草案目前正在預告期，周道君表示，將蒐集各界意見，預計11月上旬預告結束會統整意見後提到法規委員會審查，最快今年底前可公告新制上路。

台灣將邁入超高齡社會，林金立提到，除了長照需要交通接送，一般長輩日常外出也會搭乘計程車，他建議，政府不妨與計程車隊合作多元接送方案，鼓勵計程車司機學習幫助長輩上下車的技巧，讓所有高齡長輩出門安心又可靠。

長照 計程車 低收入戶

延伸閱讀

高齡化進程加速 南山攜工研院拚長照

員林市衛生所暨長照衛福大樓今動土　破除鬼屋流言

經濟日報社論／長照稅收制恐山窮水盡

【9月長照積分線上專業課程】精選人氣課程・高品質學習拿積分！

相關新聞

北北基桃9縣市豪雨、8縣市大雨！ 注意雷擊、強陣風

中央氣象局下午持續發布豪雨特報，璨樹颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、宜蘭縣及台北市山區、新北市山...

璨樹颱風中心的雨帶來了！ 氣象局：雙北雨勢風勢增強

中度颱風璨樹逐漸北上，北部風雨愈來愈大。中央氣象局表示，璨樹颱風的特性是雨帶靠近颱風中心，因此中心附近的雨帶還沒到達之前...

東北角被璨樹颱風眼牆掃到 這些縣市注意螺旋雨帶發威

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，璨樹颱風中心距離東北角30公里，「有感受到強風雨勢嗎？」天氣風...

鐵道新潮遊 體驗彰化鐵道魅力與百年風華

交通部訂定2022年為鐵道觀光旅遊年，彰化是山海線鐵道交會，還擁有全台僅存的扇形車庫、國寶級蒸汽火車，彰化縣政府為了體現...

倒數計時！飲食作家葉怡蘭生活美學線上課程 限時34折

飲食生活作家葉怡蘭除了寫作、打理所創設的「PEKOE食品雜貨鋪」外，今年嘗試挑戰新作法，經過近半年的悉心籌備，預計開設「...

【斯卡羅傳說／上】李仙得野心 埋下日本攻台的牡丹社事件導火線

公視年度大戲《斯卡羅》上映後，引發許多人討論，也成為繼2011年魏德聖所導演的電影「賽德克巴萊」，另一波因為戲劇演出而讓人關注到台灣過往歷史的浪潮，大家討論的範圍從小到一個劇中的道具，大到故事與史實的差異，以及不同人所看的不同史觀，讓這一段過去在教科書中只有短短幾行的歷史，因而有血有肉的鮮活起來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。