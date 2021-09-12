東北角被璨樹颱風眼牆掃到 這些縣市注意螺旋雨帶發威

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，璨樹颱風中心距離東北角30公里，「有感受到強風雨勢嗎？」天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，璨樹颱風要過最後一道檻了，也就是東北角的地形效應，預期會稍偏北北西一小段，過了之後就真的要準備遠離台灣了。

吳聖宇說，東北角會被眼牆掃到，大台北、桃園甚至到新竹等地也要注意外圍螺旋雨帶的強風陣雨，還有北部、中部的山區地形雨勢同樣要小心。

根據中央氣象局最新資料顯示，璨樹颱風今天下午1時的中心位置在宜蘭的東北東方約60公里海面上，以每小時24轉21公里速度，向北轉北北西進行。璨樹颱風過去3小時移動速度有加快的趨勢，其暴風圈仍籠罩中部以北及東半部地區，東北部及北部風雨持續中。

氣象局陸上颱風警報警戒範圍包括宜蘭、基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、花蓮、台東，應嚴加戒備並防強風豪雨。海上警報有台灣北部海面、台灣東北部海面、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、台灣海峽北部，航行作業船隻應嚴加戒備。颱風外圍環流影響，今天東南部地區有焚風發生的機率。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，璨樹颱風的環流真的很小，加上中央山脈的地形屏障，西半部許多地方都是無風無雨的狀態。大台北、基隆隨著颱風北上，中午左右風雨轉趨明顯，到深夜是風雨最明顯的時段，有一陣陣的強風驟雨。桃竹苗中午至晚間也會有些間歇性的風雨，但間隔時間長，也不會太嚴重。中南部傍晚起轉吹西南風，會開始有一陣一陣的雷陣雨，雨勢會相當大，而且山區雨勢會比較持續，需特別留意相關災害發生。