鐵道新潮遊 體驗彰化鐵道魅力與百年風華

交通部訂定2022年為鐵道觀光旅遊年，彰化是山海線鐵道交會，還擁有全台僅存的扇形車庫、國寶級蒸汽火車，彰化縣政府為了體現彰化鐵道的百年風華，特別推出「美好彰化—鐵道新潮遊」數位專刊，以結合影音、動態科技等創意表現手法的電子書，展現彰化多元魅力，吸引遊客來彰化朝聖。

彰化縣長王惠美說，彰化縣既是山海線鐵道的交會處，也是中部鐵路運轉中心，火車穿越平原，共有彰化、花壇、大村、員林、永靖、社頭、田中、二水等8座車站，不僅串起彰化豐富的自然景觀與人文采風、美食小吃，沿線還有諸多珍稀的鐵道文物資產，透過電子書創造出更豐富的閱讀聽覺感受，讓民眾認識彰化是一座很有料但過去很低調的城市。

王惠美說，這本電子書更是對彰化鐵道風情的「再發現」，走出彰化站，不僅可以拜訪全國僅存的扇型車庫，還能發現有公仔和彩繪迎賓的散步小徑；扇型車庫以及二水站附近的蒸氣火車，也都是足令鐵道迷遠來朝聖的瑰寶，來到鄰近社頭車站的福井食堂時，品嘗懷舊風味的鐵路便當。

田中站外的田中文旅酒店，可以伴著火車鐵軌風景入眠；二水騎鐵馬追火車，順遊老街尋古早味；擁有全台第一條私人建街的永靖，瀰漫異國情調的景點，都引人入勝，令喜愛拍照的旅人徘徊流連。

透過鐵道的串連，也看見了工藝之美與職人文化堅持不懈的精神，展現彰化產業的創新精神。車站周邊還有許多輕鬆易達的特色展館，像鄰近花壇站的茉莉花壇夢想館，可在茉莉花香中感受地方產業風華。來到員林車站附近則有警察故事館，能在日式建築裡遇見珍稀文物。