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倒數計時！飲食作家葉怡蘭生活美學線上課程 限時34折

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
魷魚一夜干炊飯、酸辣魚露拌雞肉芝麻菜，並嘗試將馬鈴薯入味噌湯成為青蔥馬鈴薯味噌湯。飲品是蘇格蘭艾雷島 BOWMORE SHERRY CASK FINISH 15年單一麥芽威士忌highball。圖／摘自葉怡蘭臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
魷魚一夜干炊飯、酸辣魚露拌雞肉芝麻菜，並嘗試將馬鈴薯入味噌湯成為青蔥馬鈴薯味噌湯。飲品是蘇格蘭艾雷島 BOWMORE SHERRY CASK FINISH 15年單一麥芽威士忌highball。圖／摘自葉怡蘭臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

飲食生活作家葉怡蘭除了寫作、打理所創設的「PEKOE食品雜貨鋪」外，今年嘗試挑戰新作法，經過近半年的悉心籌備，預計開設「認真享樂，用心生活——葉怡蘭的生活美學課」線上課程，共25個單元，總計10個小時；即日起至10月17日於「SAT. Knowledge 知識衛星」平台進行募資銷售，限時特惠34折，目前已達標2382%，相當受到網友青睞。

葉怡蘭原本就每天在線上分享日常餐桌，長期下來引發許多讀者的迴響。「那一張張精緻質感餐桌，準備是不是很花時間？」或是「多變講究的擺盤，都是如何挑選器皿的？」讓久久才有機會開一次實體課程的葉怡蘭，決定嘗試以線上課程的形式，分享她多年來講究、專注的生活方式。

葉怡蘭表示：「在這堂生活美學線上課程中，希望和大夥分享我在『飲食』與『生活』多年涉獵與實踐所得，帶你認識食飲門道、選物用物心法、居家構築思維，並特別納入實作單元，讓你跟著課程動手實踐，並真實感受當中樂趣。」

葉怡蘭為了回饋長期關注的忠實讀者，只要在「葉怡蘭Yilan粉絲團」留言分享「#生活中有什麼想改變的地方？」，就能收到300元線上課程限量折價券。詳細課程介紹網址 http://go.sat.cool/3mw7sd。

飲食生活作家葉怡蘭嘗試以線上課程，分享生活美學。圖／本報資料照片。
飲食生活作家葉怡蘭嘗試以線上課程，分享生活美學。圖／本報資料照片。
蒜炒秀珍菇地瓜葉、搭配上涼拌菜椒麻香菜拌黑白雙蛋的助攻，加上青蔥蘿蔔排骨湯，就是理想的晚餐。圖／摘自葉怡蘭臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蒜炒秀珍菇地瓜葉、搭配上涼拌菜椒麻香菜拌黑白雙蛋的助攻，加上青蔥蘿蔔排骨湯，就是理想的晚餐。圖／摘自葉怡蘭臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
葉怡蘭著有《日日物事》等18本著作。圖／摘自葉怡蘭臉書。
葉怡蘭著有《日日物事》等18本著作。圖／摘自葉怡蘭臉書。

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