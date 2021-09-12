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倒數計時！飲食作家葉怡蘭生活美學線上課程 限時34折
飲食生活作家葉怡蘭除了寫作、打理所創設的「PEKOE食品雜貨鋪」外，今年嘗試挑戰新作法，經過近半年的悉心籌備，預計開設「認真享樂，用心生活——葉怡蘭的生活美學課」線上課程，共25個單元，總計10個小時；即日起至10月17日於「SAT. Knowledge 知識衛星」平台進行募資銷售，限時特惠34折，目前已達標2382%，相當受到網友青睞。
葉怡蘭原本就每天在線上分享日常餐桌，長期下來引發許多讀者的迴響。「那一張張精緻質感餐桌，準備是不是很花時間？」或是「多變講究的擺盤，都是如何挑選器皿的？」讓久久才有機會開一次實體課程的葉怡蘭，決定嘗試以線上課程的形式，分享她多年來講究、專注的生活方式。
葉怡蘭表示：「在這堂生活美學線上課程中，希望和大夥分享我在『飲食』與『生活』多年涉獵與實踐所得，帶你認識食飲門道、選物用物心法、居家構築思維，並特別納入實作單元，讓你跟著課程動手實踐，並真實感受當中樂趣。」
葉怡蘭為了回饋長期關注的忠實讀者，只要在「葉怡蘭Yilan粉絲團」留言分享「#生活中有什麼想改變的地方？」，就能收到300元線上課程限量折價券。詳細課程介紹網址 http://go.sat.cool/3mw7sd。
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