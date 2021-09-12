璨樹颱風中心的雨帶來了！ 氣象局：雙北雨勢風勢增強

中度颱風璨樹逐漸北上，北部風雨愈來愈大。中央氣象局表示，璨樹颱風的特性是雨帶靠近颱風中心，因此中心附近的雨帶還沒到達之前，風雨狀況不會太明顯，但隨著颱風逐漸接近，雙北下午雨勢、風勢都會明顯，尤其北部地山區跟宜蘭都要特別留意風雨狀況。

氣象局觀測，中度颱風璨樹位於宜蘭東方約70公里海面上，以每小時24轉21公里速度，向北轉北北西進行，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑60公里。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，「璨樹有拜訪三貂角的意圖」，北部民眾要注意。

氣象局預報員徐仲毅表示，雲林以南地區已經開始脫離陸上警戒區域，巴士海峽及台灣海峽南部也已經在海上警戒範圍之外，但其他地區都還在警戒範圍，海面範圍要特別注意風浪，愈接近颱風中心風浪愈大，東半部地區可能出現六米以上浪高，西半部地區最大浪高約三到四米以上，沿海地區跟外島都要留意長浪發生。

風力警戒部分，徐仲毅表示，隨著颱風逐漸北上，宜蘭可能出現10到12級強陣風，北海岸、東北角最大陣風可到10到11級，基隆9到10級，雖然颱風暴風範圍曾籠罩全台，但西半部地區因為受到中央山脈阻擋，風勢普遍沒有東半部大，但大台北地區、北部沿海、南部沿海跟外島，仍會有8到9級強陣風。

徐仲毅說，從昨天累積到現在，最明顯雨勢出現在東半部及恆春半島，蘭嶼跟花蓮六十石山累積雨量高達210毫米，宜蘭西帽山195毫米。目前降雨狀況，較大雨勢仍出現在颱風中心附近，加上地形作用影響，宜蘭、北部地區雨勢較大， 而受到為外圍環流及地形作用影響，中部雨勢增加，南部山區降雨也愈來愈多。

未來趨勢上，徐仲毅說，今天下午降雨熱區將集中在宜蘭、北部地區、中部地區跟各地山區，雨勢會一直持續到明天凌晨才會減小，各地降雨熱區都可能出現大雨；颱風往北走後會帶來西南風，南部地區到明天白天為止都有較大雨勢。