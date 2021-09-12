關懷浪浪、員工肯定 百靈佳再獲亞洲最佳企業雇主大獎
連續多年榮獲「Top Employer傑出雇主」，去年獲得「亞洲最佳企業雇主」獎後，百靈佳殷格翰今年再度獲得跨國性雇主品牌榮耀「2021亞洲最佳企業雇主 」獎，該公司總經理邱建誌表示，這份評分是透過員工調查，很高興同仁認可公司企業文化及工作環境，未來將確保溝通管道多元且暢通，如遇問題，提出後，力求及時解決、改善。
連續兩年獲得亞洲最佳企業雇主，百靈佳殷格翰發揮企業愛心，投入社會公益，購買喜憨兒烘焙屋的餅乾，分送給所有員工，分享喜悅。另在，9月9日台灣狗狗節舉辦公益活動，持續捐贈飼料給徐園長護生園，用行動一起愛浪浪。
亞洲權威人力資源專業期刊《HR Asia》於日揭曉「2021亞洲最佳企業雇主 Best Companies to Work for in Asia 2021」台灣區得獎名單，百靈佳殷格翰從292家企業裡脫穎而出，獲得肯定。
HR Asia Award為亞洲區極具指標性的雇主品牌獎項，2018年起該獎項將台灣納入評選國家及區域之一，透過嚴謹的評比機制，過程嚴謹，直接邀請參選企業的員工匿名填寫「整體員工投入度問卷 Total Engagement Assessment Model (TEAM)」；另以電話稽核，評選報名參賽的企業。
在員工投入度問卷方面， 分為三大面向：
1.組織認同實際相關的企業核心面向 (Core)，包括企業文化與倫理、領導與組織、積極的實踐行動。
2.從員工身心與情緒出發的個體面向 (Self)，包括情感認同、意向與動機以及行為與支持。
3.從思想、感覺到行動的團隊認同面向 (Group)，包括團隊意識、團隊情感以及集體動力。
邱建誌表示，該公司在上述三大面向的得分超越業界平均值，在針對「我相信我的職責對公司的目標有很大的幫助」、「我們願意幫助有需求的同事」以及「辦公室內設有休閒設備及舉辦相關活動，並且提供其他休閒補助」等三題，更獲得高分，充分表現出獨特的企業文化與特色。
人力資源處處長鄧尚純表示，該公司指導原則之一為「Powered by Our People」，強調「 以人為本，以人為出發」，除了提供全球公司休假日，讓員工在工作、生活之間達到平衡，另透過「員工協助方案（EAP）」、職業性格問卷、前瞻計畫（APEX Program）、「全方位經理人培訓系列課程（LEAD Program）等方式，激發所有員工發揮潛能、累積歷練。
鄧尚純說，獲「2021亞洲最佳企業雇主 Best Companies to Work for in Asia 2021」肯定，這是值得開心的事情，更令人喜悅的是，透過體檢般的重要年度審核，讓員工發聲，講出不同意見，讓公司持續成長，百靈佳殷格翰才能展現出「創新展現價值」（Value Through Innovation）企業理念，為同仁及其家人、醫療環境與病人和家屬們帶來更多價值。
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