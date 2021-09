關懷浪浪、員工肯定 百靈佳再獲亞洲最佳企業雇主大獎

連續多年榮獲「Top Employer傑出雇主」,去年獲得「亞洲最佳企業雇主」獎後,百靈佳殷格翰今年再度獲得跨國性雇主品牌榮耀「2021亞洲最佳企業雇主 」獎,該公司總經理邱建誌表示,這份評分是透過員工調查,很高興同仁認可公司企業文化及工作環境,未來將確保溝通管道多元且暢通,如遇問題,提出後,力求及時解決、改善。

連續兩年獲得亞洲最佳企業雇主,百靈佳殷格翰發揮企業愛心,投入社會公益,購買喜憨兒烘焙屋的餅乾,分送給所有員工,分享喜悅。另在,9月9日台灣狗狗節舉辦公益活動,持續捐贈飼料給徐園長護生園,用行動一起愛浪浪。

亞洲權威人力資源專業期刊《HR Asia》於日揭曉「2021亞洲最佳企業雇主 Best Companies to Work for in Asia 2021」台灣區得獎名單,百靈佳殷格翰從292家企業裡脫穎而出,獲得肯定。

HR Asia Award為亞洲區極具指標性的雇主品牌獎項,2018年起該獎項將台灣納入評選國家及區域之一,透過嚴謹的評比機制,過程嚴謹,直接邀請參選企業的員工匿名填寫「整體員工投入度問卷 Total Engagement Assessment Model (TEAM)」;另以電話稽核,評選報名參賽的企業。

在員工投入度問卷方面, 分為三大面向:

1.組織認同實際相關的企業核心面向 (Core),包括企業文化與倫理、領導與組織、積極的實踐行動。

2.從員工身心與情緒出發的個體面向 (Self),包括情感認同、意向與動機以及行為與支持。

3.從思想、感覺到行動的團隊認同面向 (Group),包括團隊意識、團隊情感以及集體動力。

邱建誌表示,該公司在上述三大面向的得分超越業界平均值,在針對「我相信我的職責對公司的目標有很大的幫助」、「我們願意幫助有需求的同事」以及「辦公室內設有休閒設備及舉辦相關活動,並且提供其他休閒補助」等三題,更獲得高分,充分表現出獨特的企業文化與特色。

人力資源處處長鄧尚純表示,該公司指導原則之一為「Powered by Our People」,強調「 以人為本,以人為出發」,除了提供全球公司休假日,讓員工在工作、生活之間達到平衡,另透過「員工協助方案(EAP)」、職業性格問卷、前瞻計畫(APEX Program)、「全方位經理人培訓系列課程(LEAD Program)等方式,激發所有員工發揮潛能、累積歷練。