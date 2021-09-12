璨樹颱風中心閃電對流密布 彭啟明：下午沒事別出門

「北部朋友有感覺起風，也下大雨了嗎？」天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，會越來越大，下午沒事別出門。

彭啟明說，天氣風險公司的系統看到颱風中心閃電對流密布，結構很完整，螺旋雨帶樣態也很好，好險中心距離東部約50至70公里，預計下午經過宜蘭、新北市的東部時，北部會迎來一陣強風豪雨，要注意。西半部也要留意外圍雲帶移入的影響。

中央氣象局發布豪雨特報，璨樹颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，花蓮縣及台東縣已有豪雨發生，今天宜蘭縣及台中市山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、苗栗、台中、南投、高屏及台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及坍方、落石。