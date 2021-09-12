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璨樹颱風來襲 雙北百貨全喊停！百貨暫停營業一覽

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
璨樹颱風來襲，北部百貨商場9月12日暫停營業一天。本報資料照
璨樹颱風來襲，北部百貨商場9月12日暫停營業一天。本報資料照

中颱璨樹颱風北上，預計今日影響台灣最烈，除了北北基宜花東今日全日停止上班上課外，為顧及顧客及員工安全，百貨昨晚開始率續陸續發佈今日暫停營業公告，今早更多雙北的百貨商場加入，今日暫停營業一天。

9月12日暫停營業百貨

新光三越：台北信義新天地A4、A8、A9、A11、南西店、台北站前店、天母店；其他分店正常營業。

SOGO：台北忠孝、復興、敦化及天母店；其他分店正常營業。

遠東百貨：遠百信義A13、遠百寶慶、遠企購物中心、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百花蓮；其他分店正常營業。

微風：微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山

京站：京站時尚廣場、雙連爵士廣場、小碧潭店

環球購物中心：新北中和、板橋車站、南港車站、林口A9

宏匯廣場

比漾廣場

台北101購物中心

ATT 4 FUN、ATT e Life

BELLAVITA

美麗華

MITSUI OUTLET PARK林口

誠品：信義店、松菸店、南西店、西門店、武昌店、板橋店、新板店、捷運店、站前店、R79、亞東醫院店、台大店；其他百貨店點配合百貨停業、營業時間

遠雄廣場

微風南山 環球購物中心 京站

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