暴風圈已籠罩全台！ 中颱璨樹今天全天影響最明顯

根據中央氣象局最新氣象資料顯示，中颱璨樹颱風中心目前在花蓮東南方海面，向北移動，其暴風圈已籠罩台灣各地區，東部及東北部地區風雨持續。

氣象局氣象預報員徐仲毅說，中颱璨樹上午6時的中心位置在花蓮的東南方約90公里海面上，以每小時20公里速度，向北進行。近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風。七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑60公里。「它的暴風半徑已經壟罩全台，所以台灣本島各地都在警戒範圍內」。

他說，璨樹颱風仍維持中度颱風，未來行徑會持續朝偏北方向移動，到明天才會逐漸遠離台灣地區，所以今天全天是影響最明顯的時候。

波浪部分，徐仲毅說，颱風中心的波浪比較強，浪高也比較大，今天各地都有可能出現四米以上浪高，尤其颱風中心附近的東海岸，可能出現六米以上浪高，靠近颱風中心的浪高還會更大。晚上之後，浪高比較大的地方往北移。海面要注意長浪現象，沿海各地仍可能長浪發生，除非必要，避免前往海邊活動。

風力部分，他表示，到目前為止，蘭嶼出現過17級強陣風，彭佳嶼也出現過12級強陣風，台東成功出現10級強陣風，今天上午警戒區域仍是東半部地區和恆春半島，花蓮風力會稍微增強，陣風可能9到10級，宜蘭今天上午風速可能逐漸增加，基隆風力也是偏大。下午之後，強風區域警戒擴大，除了宜蘭風速持續增加，基隆、新北市下午都會陸續進入警戒範圍。晚上強風會持續，今天一整天都要注意強風狀況。「今天一整天都是風強浪大情況」。

徐仲毅說，雨量部分，雨勢最大還是東半部地區。受到颱風環流的影響，雨勢比較大的地方集中在颱風中心附近及外圍環流雨帶，「宜蘭、花蓮這一帶，現況上是比較需要注意的」。北部迎風面也要特別注意，另外，受到環流西南風影響，南台灣雨勢也是相當明顯。

他說，從預測上來看，今天上午東半部雨勢要特別注意，尤其宜蘭、花蓮和新北的山區。隨著颱風北上，各地降雨狀況會愈趨明顯，今天特別要注意中部以北、宜蘭、花蓮部分地區，特別是北部山區、新北山區、宜蘭可能出現局部豪雨等級以上雨勢。到晚上降雨持續，明天清晨才會隨著颱風遠離，雨勢慢慢減緩。

中央氣象局發布豪雨特報，今天颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有局部大雨或豪雨，桃園以北及高屏地區有局部大雨發生的機率。