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璨樹風雨增強 宜蘭鐵公路交通停駛看這裡
璨樹颱風來襲，宜蘭進入暴風圈範圍，風雨增強，國道客運今天上午全部停駛，視風雨狀況評估是否復駛，市區公車也停駛，台鐵東部幹線(台北-台東)首班車停駛到中午。
國道客運部分，葛瑪蘭、首都客運及大都會客運停駛，後續視風雨狀況評估是否復駛。國光客運今天中午前停駛，後續視風雨狀況評估是否復駛。統聯客運停駛。
公路客運部分，今天中午前停駛，後續視風雨狀況評估是否復駛。市區公車停駛，鄉鎮公所社區巴士停駛。
台鐵東部幹線(台北-台東間)部分：
*順行：台北開往宜蘭、花蓮、台東，首班車起至224次(台北11:50)止，各級對號列車停駛；另外兩次觀光列車;o 北=花蓮=屏東停駛。
*逆行：台東、花蓮、宜蘭開往台北，首班車起至653次(台東11:27)各級對號列車停駛。
*區間車視風雨情形機動行駛。
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