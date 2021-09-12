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璨樹風雨增強 宜蘭鐵公路交通停駛看這裡

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
璨樹颱風來襲，宜蘭對外的國道客運，包括葛瑪蘭、首都客運及大都會客運都停駛，後續視風雨狀況評估是否復駛。圖/葛瑪蘭提供資料照
璨樹颱風來襲，宜蘭對外的國道客運，包括葛瑪蘭、首都客運及大都會客運都停駛，後續視風雨狀況評估是否復駛。圖/葛瑪蘭提供資料照

璨樹颱風來襲，宜蘭進入暴風圈範圍，風雨增強，國道客運今天上午全部停駛，視風雨狀況評估是否復駛，市區公車也停駛，台鐵東部幹線(台北-台東)首班車停駛到中午。

國道客運部分，葛瑪蘭、首都客運及大都會客運停駛，後續視風雨狀況評估是否復駛。國光客運今天中午前停駛，後續視風雨狀況評估是否復駛。統聯客運停駛。

公路客運部分，今天中午前停駛，後續視風雨狀況評估是否復駛。市區公車停駛，鄉鎮公所社區巴士停駛。

台鐵東部幹線(台北-台東間)部分：

*順行：台北開往宜蘭、花蓮、台東，首班車起至224次(台北11:50)止，各級對號列車停駛；另外兩次觀光列車;o 北=花蓮=屏東停駛。

*逆行：台東、花蓮、宜蘭開往台北，首班車起至653次(台東11:27)各級對號列車停駛。

*區間車視風雨情形機動行駛。

台東 國道客運

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