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璨樹來襲！ 台鐵明中午前東部幹線、南迴線對號車停駛

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵宣布明天中午前東部幹線列車停駛。示意圖／台鐵局提供
台鐵宣布明天中午前東部幹線列車停駛。示意圖／台鐵局提供

中颱璨樹來勢洶洶，明天暴風圈籠罩全台，將為北部、東北部帶來豪雨等級以上降雨。台鐵局最新宣布，明天中午前南迴線、東部幹線對號列車停駛。

台鐵局明中午12時前列車行駛概況如下：

一、西部幹線：除1次觀光列車行駛至屏東(屏東11:30)外，基隆-潮州站間，各級列車均正常行駛。

二、東部幹線：(台北-台東間)

(一)順行：台北開往宜蘭、花蓮、台東，首班車起至224次(台北11:50)止，各級對號列車停駛；另2次觀光列車台北=花蓮=屏東停駛。

(二)逆行：台東、花蓮、宜蘭開往台北，首班車起至653次(台東11:27)止，各級對號列車停駛。

(三)區間車視風雨情形機動行駛。

三、南迴線：(台東-高雄)

(一)順行：台東開往高雄、新左營，首班車起至704次(台東11:15)止，各級對號列車停駛。

(二)逆行：新左營、高雄開往台東，首班車起至311次(高雄12:35)止，各級對號列車停駛。

(三)區間車視風雨情形機動行駛。

四、各支線：平溪線及深澳線停駛外，其餘支線正常行駛。

五、因應災害事故，乘客出門前，詢問列車運行情形請洽：

(一)台鐵局官方網站，會隨狀況更新最新資訊，網址：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip。

(二)台鐵局24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)協助查詢事故狀況。

(三)各就近車站(台鐵局官方網站有各車站聯絡資訊)。

六、退、換票及改乘相關訊息

(一)對號列車延誤超過120分鐘，旅客可於1年之內免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次對號列車或非對號列車延誤超過120分鐘，旅客可於1年內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

(二)自本島海上颱風警報發佈日起至解除日止，旅客預定乘車班次因受颱風影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用車票至各車站售票窗口辦理退票，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣收手續費後退還票款。

(三)前項旅客持用已使用車票不得退票。

台東

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