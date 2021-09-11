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璨樹颱風愈來愈近！ 氣象局對蘭嶼發14級「強風告警」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
根據最新氣象資料顯示，第14號颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北移動，其暴風圈逐漸進入臺灣東南部、南部及東部陸地，對台灣陸地構成威脅。圖／氣象局
根據最新氣象資料顯示，第14號颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北移動，其暴風圈逐漸進入臺灣東南部、南部及東部陸地，對台灣陸地構成威脅。圖／氣象局

中颱璨樹今天下半天起到明天整天最接近台灣，受到暴風圈籠罩影響，北北基、宜花東明天停班停課。中央氣象局說，持續針對璨樹發布海上、陸上颱風警報，愈晚風雨愈大，並針對蘭嶼鄉發布颱風強風告警，將出現平均12級風或陣風14級以上風力，持續時間至晚間11時止，呼籲立即進入堅固建築物。明天則擴大到全台各地都要留意雨勢。

根據晚間8時資料顯示，璨樹颱風在鵝鑾鼻的南南東方約100公里海面上，以每小時21公里速度，向北北東進行。近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風；瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風。七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

氣象局資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北移動，其暴風圈逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地，對台灣陸地構成威脅。台灣各地區（含蘭嶼、綠島）應嚴加戒備並防強風豪雨。此外台灣附近各海面及巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備。

璨樹颱風 颱風

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