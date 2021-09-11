璨樹明最接近！ 高鐵全線正常營運 退票規範看這

中颱璨樹明天最靠近台灣，為各地帶來降雨，其中又以北部、東北部雨勢最大，恐來到豪雨等級，中部以北也要注意大雨或豪雨。台灣高鐵公司最新宣布，明天全線正常營運，若風速、雨量過大，列車將採取行車速限。此外，海上颱風警報期間要退票的民眾，一年內免收手續費。

高鐵說，公司防颱應變中心持續監控璨樹颱風動態，並依據各項最新氣象資訊綜合研判，明天全線可正常營運，各車次列車依時刻表發車，敬請旅客安心搭乘。

高鐵說，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。旅客如需查詢高鐵營運服務相關資訊，可透過台灣高鐵企業網站、高鐵App「T Express」所發布之最新消息，或至企業網站「聯絡我們」洽詢。

高鐵說，各車站、基地、維修單位及全線保全已完成相關防颱作業，加強巡檢頻率，定時向防颱應變中心回報，以確保營運及旅客安全，並將依照颱風對全線影響狀況，隨時與交通部、鐵道局保持密切聯繫，做好防颱應變準備。

高鐵也呼籲，鄰近高鐵沿線之民眾務必加強固定：大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品一旦遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內而纏繞架空電車線，不但恐損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，更有觸法之虞，民眾切勿掉以輕心。

台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定，說明如下：

1. 自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

2.為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。