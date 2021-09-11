醫護執行防疫遭醫療暴力 衛福部將補償最高發千萬

國內日前有COVID-19確診者持刀砍傷護理師，震驚全台。衛福部近日修正規定，明訂醫事人員在從事防疫工作時遭受醫療暴力，將依傷亡程度發給最高新台幣1000萬元補助。

國內今年5月爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，第一線醫護面臨極大照顧壓力，但各地卻不時傳出民眾或確診者對醫護拳腳相向的醫療暴力事件，5月底甚至有確診個案持刀砍傷護理師，導致韌帶斷裂、氣胸等，令醫護人員身心俱疲。

根據衛生福利部醫事司統計，今年1月到9月目前共有14件與疾病因素有關（含身心科）的醫療暴力通報案件，比去年全年累計12件還多。

為了保障防疫期間醫護權益，衛生福利部修正「執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法」，明訂在COVID-19疫情期間，醫事人員或緊急醫療救護人員執行相關防治工作時遭受醫療暴力，傷者最高補助新台幣100萬元，導致身障依嚴重程度補助最高265萬元至1000萬，死亡最高補助1000萬元。

衛福部次長石崇良告訴中央社記者，過去醫事人員只有在照顧染疫病人時遭傳染，才會依照嚴重程度給予補償，但考量疫情期間可能有患者因染疫壓力、遭強制約束自由，引起情緒反應，對醫護出現暴力行為，因此將擴大補助範圍。

石崇良說，因此這次醫療暴力的補助辦法僅適用收治COVID-19確診者相關的醫療人員，其餘一般的醫療暴力事件則回歸「醫療法」規定；新規定自9月3日實施，但針對先前案例，將盡可能從新、從優辦理。

然而，醫療暴力事件不只發生在疫情之下，台大醫院企業工會分享，今年3月一名護理師就被病患抓住衣領並揮拳試圖攻擊，儘管莫大的威脅來得非常快，但被施暴的護理師和同事仍合力控制住這名施暴病患，事件一瞬間從「威脅自身安全行為」跳至「狀況排除」。

但台大醫院企業工會指出，受害者報警後，警方快速地到場了解當晚的事發經過；負責醫院院內安全的駐衛警察隊卻向受暴護理師表示：「你被打死了，我們（駐警隊）也不會幫你報案。」

台大醫院企業工會表示，醫療暴力事件經筆錄後將進入非告訴乃論法律程序，法律進程快慢不是老百姓能左右，導致上述事件至今尚未結束。這名被施暴的護理師期望主管機關從各層面結構下手，不要再有醫事人員受到醫療暴力的身心傷害。

台北市醫師職業工會理事長黃致翰也說，站在工會角度，有補償固然好，但醫療暴力的傷害已造成，醫護人員受創的身心難平復，有不少人因此離職，盼主管機關從根源制度著手，減少醫療暴力事件發生。

黃致翰指出，台灣對付醫療暴力傾向以嚴刑峻法處理，但事實上，施暴者會出現脫序行為，就代表已因高漲情緒造成失去理智，不會考慮出手後果，嚴刑峻法雖可保障公平正義，但預防效果有限。

黃致翰建議，國內可多參考國外作法與研究，在醫院內設置專門處理醫療暴力突發事件的團隊。台灣在醫療暴力發生當下，多僅有警衛介入，其實力量非常單薄，國外團隊都會加設心理輔導團隊，以利化解欲施暴者情緒，透過良性溝通解決問題根本。