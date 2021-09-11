因應中颱璨樹來襲 桃機提早將未使用空橋綁橋
中度颱風璨樹下午逐漸逼近台灣本土，中央氣象局發布海上陸上颱風警報，桃園國際機場雖然目前還未超過空橋防颱的瞬間風速，但是為了因應並預防颱風來襲，桃機維護處傍晚提早作業，將已經長時間未使用的A380客機專用的D6空橋先進行綁橋固定作業，部分未使用的空橋會也會先進行綁橋，營運中的空橋則依空橋綁橋風速規定辦理。
中央氣象局颱風警報顯示，中度颱風璨樹16時在鵝鑾鼻的東南方約 110 公里的海面上，以每小時12公里速度，向北北東進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒 58 公尺，七級風暴風半徑 200 公里，十級風暴風半徑 70 公里。
機場公司維護處表示，機場空橋防颱作業程序為每小時最大瞬間風速37節（KTS）時未使用的空橋降低；風速48節（KTS）時空橋停止使用；風速55節（KTS）時空橋進行綁橋固定作業。機場目前客運機坪分為A、B、C、D區等4個區域，各區都有獨立的風速偵測系統。根據作業規定，風速達55節時空橋會先收回至停止區並下降，行駛輪以輪擋固定後，將空橋綁帶固定於空橋上方另一端則固定於地面錨錠上。
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