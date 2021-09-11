因應中颱璨樹來襲 桃機提早將未使用空橋綁橋

中度颱風璨樹下午逐漸逼近台灣本土，中央氣象局發布海上陸上颱風警報，桃園國際機場雖然目前還未超過空橋防颱的瞬間風速，但是為了因應並預防颱風來襲，桃機維護處傍晚提早作業，將已經長時間未使用的A380客機專用的D6空橋先進行綁橋固定作業，部分未使用的空橋會也會先進行綁橋，營運中的空橋則依空橋綁橋風速規定辦理。

中央氣象局颱風警報顯示，中度颱風璨樹16時在鵝鑾鼻的東南方約 110 公里的海面上，以每小時12公里速度，向北北東進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒 58 公尺，七級風暴風半徑 200 公里，十級風暴風半徑 70 公里。