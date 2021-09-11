中颱璨樹來襲　澎湖縣暫不受影響維持正常上班上課

疫情趨緩後，各山區景點又陸續湧現人潮，近期山搜案件也逐步增加。擔任義消的網友近期就發文感嘆，近年來山搜救員對象都是一些沒有做好登山準備的遊客，有些人甚至連燈具都沒有帶，甚至腳抽筋也要義消揹下山，令他無奈說到「山路不是大馬路，腳抽筋揹你們下山很好走嗎？」而貼文曝光後，不少網友也在底下留言，支持山搜應該建立收費制度。

2021-09-11 15:35