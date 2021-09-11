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風雨漸強！花蓮縣府宣布今晚「停止上班上課」

璨樹颱風北北基放颱風假？柯文哲：明天應該會

中颱璨樹來襲　澎湖縣暫不受影響維持正常上班上課

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
澎湖縣政府表示，目前未進入颱風警戒區，瞬間陣風、雨勢皆未達停班停課標準，因此，仍維持正常上班上課。圖／取自澎湖縣長賴峰偉臉書
澎湖縣政府表示，目前未進入颱風警戒區，瞬間陣風、雨勢皆未達停班停課標準，因此，仍維持正常上班上課。圖／取自澎湖縣長賴峰偉臉書

中颱璨樹颱風暴風圈今天下午觸陸，屏東縣枋山鄕、獅子鄕、車城鄉及恆春鎮等6鄉鎮停班停課；台東綠島鄉、蘭嶼鄉昨晚先宣布停班停課，下午進一步宣布全縣停止上班上課。氣象局預估，今晚最接近台灣。澎湖縣府認為依氣象局預報受颱風影響小，瞬間陣風、雨勢皆未達停班停課標準，因此目前仍決定仍維持正常上班上課。

澎湖縣政府表示，目前未進入颱風警戒區，瞬間陣風、雨勢皆未達停班停課標準，因此，仍維持正常上班上課，但縣府仍不敢輕忽，已經指示警消等相關單位進行巡檢，也針對低窪地區加強防範，先行著手進行防颱準備。

此外，颱風對周邊海域造成影響，恐怕會出現長浪，縣府也透過漁業電台，向海上作業的漁船宣導，返港避難並留意海況。

停班停課 璨樹颱風 氣象局

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