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提著書燈夜遊、泡茶湯飲仙草！The One南園「隱山」去

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
食藝「桂花烏龍飄浮島」。圖／The One提供
食藝「桂花烏龍飄浮島」。圖／The One提供

在世界按下休止符的前一段時間，The One南園人文客棧思索更多旅遊新趣。即日起到明年2月28日推出「隱山之間」，邀請遊客在綠意環繞的山林間，體驗「隱居式」的宿旅；9月12日至21日另有住客限定的「風檐月賞」，晚宴後提著書燈夜遊，在2020東京奧運主場館設計師─隈研吾打造的風檐下，舉杯，敬明月。

後疫情時期，旅客更渴望私密與寧靜，The One於是將諸多款待轉移至廂房，打造一套「隱居式」體驗。像是初抵南園，迎賓奉茶後首先以茶湯浴洗塵，管家悉心調配季節茶湯包，投放約六分滿的150公分獨立浴缸，充滿藥材香味的熱氣氤氳，浸入茶湯，一面遠眺九重山景，將身心重置，而後暢飲一杯鹽味氣泡水，疲勞一掃而光。

廂房茶几上擺列夏日冷泡東方美人茶習，並以第二泡茶水製成東方美人茶凍，晶瑩茶凍綴上檸檬海鹽，讓細膩柔潤的鹹味突出茶香，抒解盛暑的躁氣。冰箱內還備有窗花綠豆糕，以及別於一般飯店的飲品、The One與小農合作提供的柴燒仙草茶、芳香萬壽菊水。

夜幕還完全降臨，月亮早已高掛。遊人可在涼爽的晚風中，細聽唧唧蟲鳴、枝葉婆娑之聲，矗立寬闊草地上，彷彿順勢生長的「風檐」在側，一面賞月，一面品嘗長桌小點，冰涼的老梅汁、管家手作的柿餅蛋黃酥、棗泥核桃酥，也備有本土小農合作的果乾、柿餅，享受另類中秋團聚的美好。

入夜的「黑膠音樂微醺時光」，從古典樂、西洋流行樂、鄉村民謠到華語老歌，唱針一觸及唱盤，時空便悄然躍至20世紀。管家將微醺酒車從拱廊裡推出，斟上地酒，繽紛濃厚的地瓜酒與輕盈甜美的紅烏龍梅酒，搭配著老蘿蔔乾，滋味無限美好。

過去南園人文客棧是款待國際元首與名流的私人招待所，柴契爾夫人、戈巴契夫等國際級人物都曾是座上賓，The One從聯合報接手南園後，將40間住房兩兩打通，每日僅限量招待20間住客，以及60位一日遊園，在廣闊的自然環境中安心賞遊，享受定點度假的全包式款待。The One南園：http://nanyuan.theonestyle.com/。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

處處體驗建築之美，圖為同心樓。圖／The One提供
處處體驗建築之美，圖為同心樓。圖／The One提供
黑膠微醺時光配搭老蘿蔔乾。圖／The One提供
黑膠微醺時光配搭老蘿蔔乾。圖／The One提供
廂房內以茶湯洗塵。圖／The One提供
廂房內以茶湯洗塵。圖／The One提供
大師作品「風檐」。圖／The One提供
大師作品「風檐」。圖／The One提供

東京奧運 柿餅 冰箱

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