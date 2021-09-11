快訊

新北明德高中集合480名學生看電影 教育局將開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

魚池茶改分場85周年慶 台茶25號「紫芽」培育成功

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
茶改場魚池分場今天慶祝成立85周年，舉辦老舊茶葉封甕儀式，象徵對台灣茶葉發展的貢獻。圖／南投縣政府提供
茶改場魚池分場今天慶祝成立85周年，舉辦老舊茶葉封甕儀式，象徵對台灣茶葉發展的貢獻。圖／南投縣政府提供

南投縣魚池鄉是台灣阿薩姆紅茶的故鄉，最大推手茶業改良場魚池分場今天慶祝成立85周年，除了新老欉茶品封甕藏茶儀式，也宣示新品種台茶25號「紫芽」培育成功，深具開發新款手搖茶飲潛力，見證魚池分場走過歲月，鎔舊鑄新再為台灣茶業做出巨大貢獻。

南投縣農業處長陳瑞慶說，農糧署109年統計，台灣茶樹栽植面積1萬2266公頃，南投縣達6547公頃占全台總面積的一半以上，茶改場尤其是魚池分場、凍頂工作站，幫助縣府及茶區舉辦製茶技術講習、評鑑及春冬兩季重要茶賽，帶動南投茶業品質、知名度拓展行銷通路，貢獻卓著。

農委會茶業改良場「茶改118魚池慶85、茶飲多元紫豔登場」慶祝活動，由茶改場場長蘇宗振主持，包括行政院中部聯合服務中心、南投縣政府及魚池鄉公所及仁愛、水里、魚池鄉農會與會，並頒發三個茶產業傑出貢獻獎給竹山鎮特用作物產銷第22班、崴棋茶葉機械公司、龍士茶業公司。

蘇宗振並與陳瑞慶等人以特殊藏茶儀式，將民國19年魚池分場種植的阿薩姆紅茶老欉茶葉及台灣第一個小葉種紅茶新品種台茶23號祁韻茶葉，一起密封在陶甕茶倉中，見證新舊傳承。

魚池分場培育出台茶25號紫芽茶樹舉辦品嘗會，魚池分場長黃正宗指出，台茶25號是我國第一個命名的紫芽茶樹品種。茶湯淡綠中帶紫色底，色澤略顯暗沉，花青素含量高足有台茶18號50倍，加入檸檬汁瞬間變成粉紅色，加入氣泡水、礦泉水又會變綠色，深具開發手搖飲等新款茶產品的潛力。

茶改場魚池分場慶祝成立85周年，同時公布新品種台茶25號紫芽培育成功。圖／南投縣政府提供
茶改場魚池分場慶祝成立85周年，同時公布新品種台茶25號紫芽培育成功。圖／南投縣政府提供

茶葉 行政院 農委會

延伸閱讀

埃及爸足跡到中台灣 查出曾在南投水里、魚池停留

顧及辦理活動相關人員未打疫苗 南投茶博會停辦

南投縣清查34家養豬場 違規用廚餘餵豬最重罰300萬元

茶湯充滿粉紅泡泡！ 台茶25號花青素是紅玉50倍

相關新聞

遊客腳抽筋要求揹下山 義消感嘆：山路不是大馬路

疫情趨緩後，各山區景點又陸續湧現人潮，近期山搜案件也逐步增加。擔任義消的網友近期就發文感嘆，近年來山搜救員對象都是一些沒有做好登山準備的遊客，有些人甚至連燈具都沒有帶，甚至腳抽筋也要義消揹下山，令他無奈說到「山路不是大馬路，腳抽筋揹你們下山很好走嗎？」而貼文曝光後，不少網友也在底下留言，支持山搜應該建立收費制度。

不斷更新／璨樹交通異動 台鐵南迴線午後陸續停駛、台20這路段封路

強颱璨樹暴風圈已於上午9時觸陸，儘管強度可以略降為中颱上限，依舊會對台灣造成很大威脅。本報整理出海陸空交通異動，目前台鐵...

司法官、律師考試受颱風影響 延期至10月24日舉行

考選部今天表示，「110 年公務人員司法官特考（第一試）、110年專技人員律師考試（第一試）」原定於明天在台北、台中及高...

魚池茶改分場85周年慶 台茶25號「紫芽」培育成功

南投縣魚池鄉是台灣阿薩姆紅茶的故鄉，最大推手茶業改良場魚池分場今天慶祝成立85周年，除了新老欉茶品封甕藏茶儀式，也宣示新...

比日本更早將璨樹降中颱？ 氣象局解惑了

根據日本氣象廳資料顯示，璨樹颱風還是「猛烈」，也就是強颱等級，不過我國已經在上午11時許將璨樹降級為中度颱風。對此，中央...

璨樹來襲發布陸警 陳時中：颱風沒解除記者會停開

強烈颱風璨樹來襲，中央氣象局發布陸上颱風警報，中央流行疫情指揮中心每日下午二時召開疫情說明記者會，指揮官陳時中表示，明天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。