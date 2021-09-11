魚池茶改分場85周年慶 台茶25號「紫芽」培育成功

南投縣魚池鄉是台灣阿薩姆紅茶的故鄉，最大推手茶業改良場魚池分場今天慶祝成立85周年，除了新老欉茶品封甕藏茶儀式，也宣示新品種台茶25號「紫芽」培育成功，深具開發新款手搖茶飲潛力，見證魚池分場走過歲月，鎔舊鑄新再為台灣茶業做出巨大貢獻。

南投縣農業處長陳瑞慶說，農糧署109年統計，台灣茶樹栽植面積1萬2266公頃，南投縣達6547公頃占全台總面積的一半以上，茶改場尤其是魚池分場、凍頂工作站，幫助縣府及茶區舉辦製茶技術講習、評鑑及春冬兩季重要茶賽，帶動南投茶業品質、知名度拓展行銷通路，貢獻卓著。

農委會茶業改良場「茶改118魚池慶85、茶飲多元紫豔登場」慶祝活動，由茶改場場長蘇宗振主持，包括行政院中部聯合服務中心、南投縣政府及魚池鄉公所及仁愛、水里、魚池鄉農會與會，並頒發三個茶產業傑出貢獻獎給竹山鎮特用作物產銷第22班、崴棋茶葉機械公司、龍士茶業公司。

蘇宗振並與陳瑞慶等人以特殊藏茶儀式，將民國19年魚池分場種植的阿薩姆紅茶老欉茶葉及台灣第一個小葉種紅茶新品種台茶23號祁韻茶葉，一起密封在陶甕茶倉中，見證新舊傳承。