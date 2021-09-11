比日本更早將璨樹降中颱？ 氣象局解惑了

根據日本氣象廳資料顯示，璨樹颱風還是「猛烈」，也就是強颱等級，不過我國已經在上午11時許將璨樹降級為中度颱風。對此，中央氣象局表示，因為「相信自己國家的觀測資料」。

今天下午2時40分氣象局舉行璨樹海陸上颱風警報記者會。面對媒體詢問，目前美軍仍判定璨樹是超級颱風，日本氣象廳分級也還維持最高等級，氣象局判斷降為中颱的依據為何，是否有實測資料或是型態判讀根據？

對此，氣象局簡任技正伍婉華說，確實有周圍觀測資料輔佐，顯示璨樹逐漸減弱。不過她也提醒，雖然減弱成中颱，還是比較強的中颱，靠近中心風雨顯著。

氣象預報員劉沛滕說，氣象局從衛星雲圖上可以看到璨樹減弱，因為中心有經過菲律賓，中心風力沒有到那麼強。此外，颱風眼也有減弱，從衛星資料跟觀測資料都顯示，沒有明顯颱風眼維持強颱程度。

劉沛滕說，氣象局還會看風力跟雷達風場，都是判斷依據。也有考慮暴風半徑，會不會做調整，發現璨樹減弱速度比較快且暴風半徑會縮小。

至於是否常比日本氣象廳早降級，劉沛滕說，只要有觀測資料在，就會以自己資料為主，如果颱風跟熱帶性低氣壓在颱風附近，觀測結果就有可能跟其他國家不一樣，會選擇相信自己國家觀測資料。