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璨樹來襲發布陸警 陳時中：颱風沒解除記者會停開

聯合報 / 記者許政榆謝承恩陳雨鑫／台北即時報導
指揮中心疫情監測組組長周志浩（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
指揮中心疫情監測組組長周志浩（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

強烈颱風璨樹來襲，中央氣象局發布陸上颱風警報，中央流行疫情指揮中心每日下午二時召開疫情說明記者會，指揮官陳時中表示，明天如果颱風沒解除，記者會停開。他呼籲，疫情愈不穩定時謠言愈多，請大眾別輕信謠言，要證實別輕易轉述，而近期出現多例群聚案見，他請大家不要獵巫，指揮中心也會盡量少揭露個資，太多細節對於疫情也沒有幫助。

副指揮官陳宗彥提醒，這次璨樹颱風來之前，提醒地方政府要分流，一般民眾到一般收容所，居家檢疫要到合格檢疫旅館，現在入境民眾都是到防疫旅館，防疫旅館在低窪地區，疏散撤離要往合格防疫旅宿處理，居格跟確診者就是配合衛政到醫療院所，提醒地方注意要分流措施。

因應防疫，電視新聞台主播規定得戴口罩，但二級解封開放餐飲內用、室內集會人數，主播是否仍須戴口罩播報新聞？陳時中表示，沒有要求主播一定要戴口罩，但棚內的社交距離要有，主播有很多示範效果，現在疫情狀態撲朔，我們也許會明文規定不用戴口罩，但是主播戴口罩可以提醒大家要戴口罩，後續我們會了解需求再放鬆。

分流措施。圖／指揮中心提供
分流措施。圖／指揮中心提供

口罩 疫情 主播

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