璨樹來襲發布陸警 陳時中：颱風沒解除記者會停開

強烈颱風璨樹來襲，中央氣象局發布陸上颱風警報，中央流行疫情指揮中心每日下午二時召開疫情說明記者會，指揮官陳時中表示，明天如果颱風沒解除，記者會停開。他呼籲，疫情愈不穩定時謠言愈多，請大眾別輕信謠言，要證實別輕易轉述，而近期出現多例群聚案見，他請大家不要獵巫，指揮中心也會盡量少揭露個資，太多細節對於疫情也沒有幫助。

副指揮官陳宗彥提醒，這次璨樹颱風來之前，提醒地方政府要分流，一般民眾到一般收容所，居家檢疫要到合格檢疫旅館，現在入境民眾都是到防疫旅館，防疫旅館在低窪地區，疏散撤離要往合格防疫旅宿處理，居格跟確診者就是配合衛政到醫療院所，提醒地方注意要分流措施。