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颱風要來婆媽先囤青菜 小黃瓜翻倍漲

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
璨樹颱風來勢洶洶，預期心理讓菜價漲多跌少，傳統市場一早即出現民眾搶購葉菜類，把摩托車都塞滿。記者林俊良／攝影
璨樹颱風來勢洶洶，預期心理讓菜價漲多跌少，傳統市場一早即出現民眾搶購葉菜類，把摩托車都塞滿。記者林俊良／攝影

璨樹颱風來勢洶洶，產地蔬菜批發價上升，傳統市場買氣熱絡，零售價格也水漲船高。根據台北農產公司資料，今日蔬菜交易量1485公噸、1公斤49.30元，交易量比昨日多了300多公噸，價格升上1.34元。在零售價格部分，蔥、番茄和大小黃瓜漲價最多，小黃瓜從每公斤50元漲到100元、葉菜類每把漲了5元到10元。

根據北農官網，昨天蔬菜交易量1159公噸、平均每公斤價格47.96元；今日蔬菜交易量上升，達到1485公噸，不過價格也多了1.34元，來到每公斤49.30元。

北農主秘路全利分析，昨天蔬菜產地氣候正常，由於颱風將至，農民會加量採收，昨天17時發布陸上颱風警報，承銷人預計外市會加量採買，在預期心理下，需求增加、供給也增加，應付消費者颱風前需求量，因此價格有上揚。

在零售價部分，實地走訪北市傳統市場，小黃瓜漲價最多，從每公斤50元漲到100元，大黃瓜從40元漲到60元，蔥每公斤從180漲到220元。另外，絲瓜每公斤從40元漲到60元，蚵仔白菜從42元漲到68元，地瓜葉從45元漲到65元，番茄也是從90元飆到140元。

高麗菜則是每斤65元到99元都有，一顆價格破200元，青江菜每公斤58.3元、油菜52.9元。豬肉部分，受到中秋節禁止公共場所烤肉影響，價格下跌，根據農委會網站，毛豬批發價從9月初的每公斤80元掉到了75元，市場價格也跟著下降。

璨樹颱風來勢洶洶，預期心理菜價漲多跌少，傳統市場一早民眾搶購葉菜類商品。記者林俊良／攝影
璨樹颱風來勢洶洶，預期心理菜價漲多跌少，傳統市場一早民眾搶購葉菜類商品。記者林俊良／攝影

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