台北、基隆也納入！ 全台都在璨樹陸警範圍 愈晚雨愈大
璨樹颱風降為中度颱風，依舊對台灣構成威脅。中央氣象局最新一報，將台北、基隆納入陸警範圍，等於台灣本島都陸警，應嚴加戒備並防強風豪雨，且隨著颱風愈靠近，愈晚風雨愈大。
氣象局昨深夜和今晨陸續將高雄、花蓮納入陸警範圍。今天上午8時，再納入台南、嘉義、雲林、南投。上午11時又再加宜蘭、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化。下午2時將基隆、台北納入警戒，台灣各地區（含蘭嶼、綠島）應嚴加戒備並防強風豪雨。
海上警戒範圍則有台灣附近各海面及巴士海峽航行作業船隻，應嚴加戒備。同樣應嚴加戒備。
根據下午2時資料顯示，璨樹颱風在鵝鑾鼻的南南東方約120公里海面上，以每小時17轉20公里速度，向北北東進行。近中心最大風速每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風；瞬間最大陣風每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風。七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言