台北、基隆也納入！ 全台都在璨樹陸警範圍 愈晚雨愈大

璨樹颱風降為中度颱風，依舊對台灣構成威脅。中央氣象局最新一報，將台北、基隆納入陸警範圍，等於台灣本島都陸警，應嚴加戒備並防強風豪雨，且隨著颱風愈靠近，愈晚風雨愈大。

氣象局昨深夜和今晨陸續將高雄、花蓮納入陸警範圍。今天上午8時，再納入台南、嘉義、雲林、南投。上午11時又再加宜蘭、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化。下午2時將基隆、台北納入警戒，台灣各地區（含蘭嶼、綠島）應嚴加戒備並防強風豪雨。

海上警戒範圍則有台灣附近各海面及巴士海峽航行作業船隻，應嚴加戒備。同樣應嚴加戒備。