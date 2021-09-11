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台北、基隆也納入！ 全台都在璨樹陸警範圍 愈晚雨愈大

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣本島都在陸警範圍內。圖／氣象局提供
台灣本島都在陸警範圍內。圖／氣象局提供

璨樹颱風降為中度颱風，依舊對台灣構成威脅。中央氣象局最新一報，將台北、基隆納入陸警範圍，等於台灣本島都陸警，應嚴加戒備並防強風豪雨，且隨著颱風愈靠近，愈晚風雨愈大。

氣象局昨深夜和今晨陸續將高雄、花蓮納入陸警範圍。今天上午8時，再納入台南、嘉義、雲林、南投。上午11時又再加宜蘭、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化。下午2時將基隆、台北納入警戒，台灣各地區（含蘭嶼、綠島）應嚴加戒備並防強風豪雨。

海上警戒範圍則有台灣附近各海面及巴士海峽航行作業船隻，應嚴加戒備。同樣應嚴加戒備。

根據下午2時資料顯示，璨樹颱風在鵝鑾鼻的南南東方約120公里海面上，以每小時17轉20公里速度，向北北東進行。近中心最大風速每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風；瞬間最大陣風每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風。七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

颱風最新路徑預報。圖／氣象局提供
颱風最新路徑預報。圖／氣象局提供

璨樹颱風 氣象局 基隆

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