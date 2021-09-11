驚喜！ 溪頭神木5年前911倒塌 長出新苗了

原為紅檜的溪頭神木在2016年9月11日轟然倒塌，歷經5年時間，最近倒塌的神木樹幹上卻長出多株紅檜小苗，一、二代紅檜同堂，如同生命生生不息，溪頭自然教育園區也希望樹苗繼續成長茁壯，再為溪頭神木譜寫傳奇。

溪頭神木是許多人共同的回憶，到溪頭的遊客幾乎都會在神木前留影，成為溪頭最具代表性的樹木。但5年前今天，溪頭因為連日降雨土石鬆動，重達40噸的紅檜因為根系無法支撐而無預警倒下。

為了讓遊客緬懷神木風采，溪頭自然教育園區將倒伏的神木原地保留，利用柳杉建造神木廣場步道，讓遊客可以沿著步道觀賞神木，可看到數十種附生植物仍在巨木上生長。

溪頭自然教育園區在神木倒塌後，曾想辦培育神木種子，但因種子未成熟而失敗，另以神木枝條，進行扦插繁殖，也因為氣候炎熱無法生長。

生命會自行找到出路，雖然人工培育神木失敗，但最近園方卻發現倒伏的神木，除了附生的石蕨、目賊芋、腎蕨外，竟然也長出了多株的10到30公分的紅檜樹苗，讓園區相當驚喜。

溪頭自然教育園區表示，紅檜天然更新較複雜，森林中一般只看到老紅檜或枯木，卻少見苗木，人工繁殖也不容易。但紅檜可以長存，就是配合自身生長過程。

紅檜成長需要充足的陽光和生長空間，倒下的枯木樹幹佔據森林大片空間，避免其他樹木入侵生長，樹幹表層的苔蘚和附生植物，為倒木充分保濕化為腐植層，讓樹苗易於存活，倒下的溪頭神木為二代木營造最好的生長環境。