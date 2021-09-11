璨樹颱風來襲 阿里山林鐵小火車明天全線停駛

受颱風璨樹影響，嘉義縣市列入陸上颱風警報範圍，阿里山林鐵暨文資處中午宣布，明天周日本線 (嘉義-奮起湖)，以及阿里山國家森林遊樂區內支線 (祝山、神木、沼平)全面停駛，已購票旅客可在乘車日起1年內辦理退票，免收手續費。

至於嘉義市景點檜意森活村、嘉義製材所開休園情形，配合嘉市政府是否宣布明天停班課標準辦理。阿里山林鐵、嘉義製材所及檜意森活村最新營運情形，請至林鐵及文資處官網及FB粉絲團查詢。

配合中央流行疫情指揮中心宣布8月10日起實施疫情二級警戒，阿里山林業鐵路從8月10日起恢復營運，阿里山國家森林遊樂區內祝山、神木、沼平3條支線，也自8月10日起降載復駛，每班列車承載人數由350人調整為150人，檜木車廂每班列車由200人調整為120人，並將適時增開列車疏運旅客，重啟營運，碰上上月初山區連續豪大雨，最近雙北又有Ｄelta病毒入侵，天候及疫情影響營