聽新聞
test
0:00 / 0:00
璨樹撲台！ 菜價今飆至每公斤49.3元 預計下周回穩
中颱璨樹撲台，近日菜價逐步攀升，各菜種漲多跌少，根據台北農產運銷公司數據，今天大台北蔬菜批發價又再飆高，平均每公斤達49.3元。農糧署官員說，颱風預期心理，再加上原本周六菜價就稍高，預計下周菜價就回恢復平穩。
璨樹襲台，預計周六、周日對台灣影響最明顯。今天一早傳統市場買氣熱絡，不少民眾趕在風雨出現前搶購蔬菜、民生物資。
據台北農產運銷公司數據，今天菜價每公斤平均49.3元，比昨天的47.9元稍高。農糧署副署長姚志旺表示，隨著颱風逼近，受到颱風預期心理影響，成交商紛紛囤貨，再加上原本周六菜價就會高一些，菜價才會再漲。
但他說，這次颱風預計往北部、東部，對位於西部的蔬菜主要生產區影響不大，預計下周菜價就可回穩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言