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璨樹撲台！ 菜價今飆至每公斤49.3元 預計下周回穩

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
璨樹颱風來勢洶洶，預期心理菜價漲多跌少，傳統市場一早即出現民眾搶購葉菜商品。記者林俊良／攝影
璨樹颱風來勢洶洶，預期心理菜價漲多跌少，傳統市場一早即出現民眾搶購葉菜商品。記者林俊良／攝影

中颱璨樹撲台，近日菜價逐步攀升，各菜種漲多跌少，根據台北農產運銷公司數據，今天大台北蔬菜批發價又再飆高，平均每公斤達49.3元。農糧署官員說，颱風預期心理，再加上原本周六菜價就稍高，預計下周菜價就回恢復平穩。

璨樹襲台，預計周六、周日對台灣影響最明顯。今天一早傳統市場買氣熱絡，不少民眾趕在風雨出現前搶購蔬菜、民生物資。

據台北農產運銷公司數據，今天菜價每公斤平均49.3元，比昨天的47.9元稍高。農糧署副署長姚志旺表示，隨著颱風逼近，受到颱風預期心理影響，成交商紛紛囤貨，再加上原本周六菜價就會高一些，菜價才會再漲。

但他說，這次颱風預計往北部、東部，對位於西部的蔬菜主要生產區影響不大，預計下周菜價就可回穩。

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