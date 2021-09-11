遊客腳抽筋要求揹下山 義消感嘆：山路不是大馬路

疫情趨緩後，各山區景點又陸續湧現人潮，近期山搜案件也逐步增加。擔任義消的網友近期就發文感嘆，近年來山搜救員對象都是一些沒有做好登山準備的遊客，有些人甚至連燈具都沒有帶，甚至腳抽筋也要義消揹下山，令他無奈說到「山路不是大馬路，腳抽筋揹你們下山很好走嗎？」而貼文曝光後，不少網友也在底下留言，支持山搜應該建立收費制度。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，他說自己是一名義消，服務已久，但不懂為什麼總是要幫忙沒有做好準備的遊客，許多遊客迷路、忘記帶燈具，導致現在年輕的義消根本招不到，他無奈感嘆遊客一堆問題，不能好好的做好準備，也透露這樣的做法簡直是浪費資源。

貼文一出後，不少網友也紛紛留言，「為什麼要浪費資源在這些人身上」、「義消真的很辛苦」、「騎電車就想去武嶺了，帶著手電筒就想去玉山也是合理的」、「我覺得登山要考照，什麼常識防備都沒有憑甚麼上山去，然後浪費人民納稅錢救援」、「馬路有三寶，山路也有三寶」、「沒本事就不要去爬山，老是一堆沒事找別人麻煩的人」。

其中不少人也支持山搜應該要建立收費制度，以此為借鏡，讓遊客不要貿然上山，「聽到人力揹下山，收費10萬塊台幣，腳馬上恢復正常，不止能走，還能跑勒」、「使用者付費很合理」、「非自然災害受困山中需要救援，我覺得一律都要收費」、「要收高費，自不量力，糟蹋人、浪費資源」、「訂定收費標準，比照計程車跳錶收費」。