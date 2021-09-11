墾丁國家森林遊樂區微整形 部分濕地植物區封閉半年

墾丁國家森林遊樂區具有獨特的高位珊瑚礁森林生態系，擁有三面環海的半島絕景，是國人健行享受「森林浴」的好地方；屏東林區管理處為提供遊客更好的遊憩體驗與品質，即日起至明年1月31日進行遊客中心周遭與濕地植物區整體景觀改善工程，考量遊客安全，封閉遊客中心後方連接濕地植物區部分區域，但不影響前往各景點步道行走。

屏東林管處說，雖暫時無法親近濕地植物區，墾丁森林遊樂區擁有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀可供遊憩，例如高位珊瑚礁林、石灰岩地形、緊嵌礁岩上的大茄苳、板根發達的銀葉樹與氣根無數的白榕等，更有秋冬來訪的候鳥，如10月的灰面鵟鷹，為遊客提供不一樣的遊憩選擇；園區內遍佈玲瓏怪異的珊瑚礁岩，奇異天成，林相及風景均極優美，如石筍寶穴、仙洞、一線天、棲猿崖、第一峽、垂榕谷、銀龍洞等景點，值得遊客造訪及體驗。 屏東林區管理處即日起至明年1月31日進行遊客中心周遭與濕地植物區整體景觀改善工程，考量遊客安全，封閉遊客中心後方連接濕地植物區部分區域。圖／屏東林管處提供